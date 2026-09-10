Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 10 de septiembre: ¿Qué calles están cerradas?

Bloqueo de estudiantes de la Escuela Rural de Tetela Puebla sobre Avenida Eje Central al cruce con Avenida Juárez, en días pasados

Este jueves 10 de septiembre, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas , bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

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Bloqueo de estudiantes de la Escuela Rural de Tetela Puebla sobre Avenida Eje Central al cruce con Avenida Juárez, en días pasados ı Foto: Cuartoscuro

Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del jueves 10 de septiembre

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este jueves 10 de septiembre, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.

A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

Comunidad estudiantil de la escuela superior de ingenieria mecánica y eléctrica, unidad Zacatenco del IPN: “Plaza Roja” de la Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional Av. Wilfrido Massieu y Av. Instituto Politécnico Nacional, Col. Nueva Industrial Vallejo, Alc. Gustavo A. Madero, desde las 10:00

Coalición de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad: Secretaría de Gobernación Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 08:00

Alianza Nacional de Jubilados: Congreso de la Ciudad de México Donceles y Allende, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 09:30

Colectiva “Las Tonantzin”: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Av. Reforma No. 100, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa, desde las 10:00

Colectivo nacional “No más presos inocentes”: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Av. Reforma No. 100, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa, desde las 10:00

Familiares y amigos de las víctimas de la explosión en el puente de La Concordia, Iztapalapa: Distribuidor Vial La Concordia Carr. Federal México-Puebla, Col. Lomas de Zaragoza, Alc. Iztapalapa, desde las 15:30

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este jueves 10 de septiembre en la #CiudadDeMéxico.



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