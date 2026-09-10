Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 10 de septiembre: ¿Qué calles están cerradas?

Este jueves 10 de septiembre, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.
A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.
Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.
Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del jueves 10 de septiembre
Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este jueves 10 de septiembre, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.
A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.
Ubicaciones de las concentraciones en CDMX
- Comunidad estudiantil de la escuela superior de ingenieria mecánica y eléctrica, unidad Zacatenco del IPN: “Plaza Roja” de la Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional Av. Wilfrido Massieu y Av. Instituto Politécnico Nacional, Col. Nueva Industrial Vallejo, Alc. Gustavo A. Madero, desde las 10:00
- Coalición de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad: Secretaría de Gobernación Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 08:00
- Alianza Nacional de Jubilados: Congreso de la Ciudad de México Donceles y Allende, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 09:30
- Colectiva “Las Tonantzin”: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Av. Reforma No. 100, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa, desde las 10:00
- Colectivo nacional “No más presos inocentes”: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Av. Reforma No. 100, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa, desde las 10:00
- Familiares y amigos de las víctimas de la explosión en el puente de La Concordia, Iztapalapa: Distribuidor Vial La Concordia Carr. Federal México-Puebla, Col. Lomas de Zaragoza, Alc. Iztapalapa, desde las 15:30
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LMCT