Evita el tráfico

Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 9 de septiembre: ¿Qué calles están cerradas?

Diversas movilizaciones sociales complicarán la circulación en la capital; revisa los puntos afectados y las rutas alternas para anticipar tu salida

Bloqueo por parte de las alumnas de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” de Tetela, Puebla en Eje Central y avenida Juárez en días pasados
Bloqueo por parte de las alumnas de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” de Tetela, Puebla en Eje Central y avenida Juárez en días pasados Foto: Cuartoscuro
Por:
Mariel Caballero

Este miércoles 9 de septiembre, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

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Bloqueo por parte de estudiantes de la Escuela Rural de Tetela Puebla en Avenida Eje Central en días pasados
Bloqueo por parte de estudiantes de la Escuela Rural de Tetela Puebla en Avenida Eje Central en días pasados ı Foto: Cuartoscuro

Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del miércoles 9 de septiembre

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este miércoles 9 de septiembre, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.

A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

  • Colectivo nacional “No más presos inocentes”: Poder Judicial de la Ciudad de México Dr. José María Vértiz No. 211, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las 08:00
  • Niños con mapa: Suprema Corte de Justicia de la Nación Av. José María Pino Suárez No.2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 09:00
  • Fundación de investigaciones sociales A.C: Ángel de la Independencia Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 18:45
  • Petroleros unidos por México: Cámara de Diputados (Puerta de visitantes) Emiliano Zapata No. 854, Col. El Parque, Alc. Venustiano Carranza, desde las 09:00
  • Comunidad Pilares Condelaria: Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Alc. Venustiano Carranza, desde las 09:00

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