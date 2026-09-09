Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 9 de septiembre: ¿Qué calles están cerradas?

Este miércoles 9 de septiembre, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.
A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.
Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.
Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del miércoles 9 de septiembre
Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este miércoles 9 de septiembre, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.
A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.
Ubicaciones de las concentraciones en CDMX
- Colectivo nacional “No más presos inocentes”: Poder Judicial de la Ciudad de México Dr. José María Vértiz No. 211, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las 08:00
- Niños con mapa: Suprema Corte de Justicia de la Nación Av. José María Pino Suárez No.2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 09:00
- Fundación de investigaciones sociales A.C: Ángel de la Independencia Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 18:45
- Petroleros unidos por México: Cámara de Diputados (Puerta de visitantes) Emiliano Zapata No. 854, Col. El Parque, Alc. Venustiano Carranza, desde las 09:00
- Comunidad Pilares Condelaria: Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Alc. Venustiano Carranza, desde las 09:00
Te puede interesar:
- Por el color, cuerpo... en los bares discriminan
- Metro CDMX HOY 9 de septiembre: Estas son las líneas con marcha lenta
- Burlan vendedores de pirotecnia prohibición; La Merced, un polvorín
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT