Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 9 de septiembre: ¿Qué calles están cerradas?

Bloqueo por parte de las alumnas de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” de Tetela, Puebla en Eje Central y avenida Juárez en días pasados

Este miércoles 9 de septiembre, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas , bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

Bloqueo por parte de estudiantes de la Escuela Rural de Tetela Puebla en Avenida Eje Central en días pasados ı Foto: Cuartoscuro

Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del miércoles 9 de septiembre

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este miércoles 9 de septiembre, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.

A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

Colectivo nacional “No más presos inocentes”: Poder Judicial de la Ciudad de México Dr. José María Vértiz No. 211, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las 08:00

Niños con mapa: Suprema Corte de Justicia de la Nación Av. José María Pino Suárez No.2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 09:00

Fundación de investigaciones sociales A.C: Ángel de la Independencia Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 18:45

Petroleros unidos por México: Cámara de Diputados (Puerta de visitantes) Emiliano Zapata No. 854, Col. El Parque, Alc. Venustiano Carranza, desde las 09:00

Comunidad Pilares Condelaria: Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Alc. Venustiano Carranza, desde las 09:00

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este miércoles 9 de septiembre en la #CiudadDeMéxico. 🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMt4VQ pic.twitter.com/jZ2kOf9F87 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 9, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT