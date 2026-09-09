Por el color, cuerpo... en los bares discriminan

Roberto, de 24 años, ha experimentado discriminación por su color de piel en restaurantes, principalmente en lugares turísticos de la Ciudad de México y otros destinos. Dijo que en algunos bares los filtros de acceso toman en cuenta más la apariencia, la vestimenta y el dinero que aparenta tener una persona que la seguridad al interior del establecimiento.

“La revisión que te hacen es mucho más racial y discriminatori, tomando en cuenta cuánto dinero parece que tienes con tu vestimenta y qué tanto te adecuas a los cánones de belleza que ellos desean transmitir”, comentó a La Razón.

EL DATO: LAS VÍCTIMAS de discriminación pueden hacer una denuncia ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación al número 55-5658-1111.

El joven recordó que, en una ocasión, al acudir a un bar, le preguntaron si iba acompañado de mujeres y cuántas iban con él. Para Roberto, estas prácticas representan no sólo discriminación racial, sino también de clase, por ello, evita lugares que identifica como dirigidos únicamente a personas blancas, extranjeras o de niveles socioeconómicos altos.

“No es que no me pueda costear una noche ahí, pero sé que intentar entrar a uno de esos lugares ya va a significar un proceso tedioso y cansado, y una vez adentro, es muy probable que no sea tratado igual al resto por mi color de piel”, señaló.

Una experiencia distinta, relacionada con la corporalidad, es la de Martha Alcántara, de 50 años, quien contó que cuando acudía a bares llegó a sentirse observada por su peso.

“Estaba gordita y me veían feo. Eran las otras mujeres las que me veían feo. Mi dinero, mi piel y todo vale igual que el de otra gente. Los cadeneros son prepotentes y misóginos”, afirmó.

De acuerdo con la Encuesta sobre Discriminación de la Ciudad de México 2026, del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred), en promedio, dos de cada 10 personas recibieron un trato desigual en el último año en bares, antros, centros nocturnos, discotecas o restaurantes.

Al preguntar si recibieron algún trato discriminatorio relacionado con su color de piel, estrato socioeconómico o corporalidad, 20 por ciento de los hombres y 13 por ciento de las mujeres respondieron que sí.

3 Mil orientaciones jurídicas hubo en 2025 por discriminación

Los datos muestran además que 16 por ciento de las personas entrevistadas experimentó al menos un acto discriminatorio. Del total, 18 por ciento dijo que obtuvo un servicio de menor calidad o un trato diferente: el porcentaje fue de 11 por ciento entre hombres y siete por ciento entre mujeres.

En este indicador, las personas de pieles negras a morenas registraron mayores niveles de discriminación.

TRATO DESIGUAL ı Foto: Especial

La corporalidad también marcó diferencias, pues entre las mujeres, sólo la categoría de talla media no registró discriminación, mientras que las demás, desde personas muy delgadas hasta aquéllas con mayor peso, sí la reportaron. Entre los hombres, destacó el grupo de cuerpos esbeltos.

DE RÁPIDO

VAN CONTRA DEUDORES ALIMENTARIOS. El diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Pedro Haces Lago, presentó una iniciativa para que aquellas personas que incumplan, de manera reiterada e injustificada, con el pago de la pensión alimenticia a sus hijos realicen trabajo comunitario. El funcionario explicó en el pleno que su propuesta plantea adicionar el artículo 322 Bis al Código Civil local para que los jueces familiares impongan esta sanción a quienes incumplan con sus obligaciones legales, pues hay casos en los que muchos señalados aparentan insolvencia económica.

DEDICAN LUCES A LUCHA FEMENIL

A una semana de las fiestas patrias, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó el encendido de las Luces de las Heroínas de la Independencia en el Zócalo capitalino, con las que se rinde un homenaje a Josefa Ortiz Téllez Girón, Leona Vicario, María Ignacia Rodríguez y Gertrudis Bocanegra. La mandataria capitalina destacó la actuación de estas mexicanas a quienes destacó como “mujeres insurgentes, rebeldes y profundamente libres”. También destacó que con este acto se reconoce la labor de las mujeres en el movimiento independentista, quienes por décadas estuvieron invisibilizadas.