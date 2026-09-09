Burlan vendedores de pirotecnia prohibición; La Merced, un polvorín

“El R-15 de 20 pesos, hay tronadores, también tengo ratoncitos, escupidores, bengalas, chifladores”, dijo uno de los múltiples vendedores de pirotecnia en los alrededores del mercado de La Merced, en la alcaldía Venustiano Carranza, a pesar de que la venta está prohibida.

En un recorrido por esta zona de la colonia Balbuena, La Razón observó que decenas de clientes no dejan de adquirir cohetes para sus festejos patrios. Los costos de los fuegos artificiales van de los 15 a los 500 pesos, esto en corredores paralelos a la calle General Anaya, a menos de 100 metros de La Merced.

EL DATO: LA QUEMA de pirotecnia genera estrés, ansiedad, miedo y otras afectaciones en los animales de compañía, lo que pone incluso en riesgo su salud.

De acuerdo con algunos vendedores clandestinos, los avioncitos, las ollitas y los blancos tienen un costo de 15 pesos, mientras que los R-15, las palomas de luz, las rosas y las mariposas pueden ser adquiridas desde 20 pesos la pieza.

Por otra parte, el toro loco tiene un valor de 60 pesos, el loco cuesta 50 pesos y la versión mini de estos últimos es ofertada desde los 20 pesos, aun con las restricciones y operativos ejecutados por autoridades capitalinas.

Unos comerciantes eran más precavidos que otros: “¡pásele, cohetes, dulces, cacahuates!”, gritaban para disimular un poco, pero otros no tenían empacho en invitar a los compradores a acercarse a ver la variedad de cohetes de sus puestos.

En el mercado de dulces, frente a La Merced, entre la calle Cabaña y avenida Circunvalación, la oferta de productos con pólvora se realiza tanto en mostrador, como con mercancía oculta bajo tablas, mesas, tinas y hasta cobertores.

11 Muertos hubo en el Estado de México por pirotecnia

Mil 463 pesos es la sanción mínima por tronar cohetes

“¡Quieres comprar por paquete o lo quieres suelto? Porque tengo de trueno, no de luz. Tengo el R-15, que te lo puedo vender por bolsa, ése te sale en 80. Te puedo ofrecer los diablos, la dinamita, también en 60 la bolsa el que gustes. Viene así o en cajita, te trae 30 piezas”, dijo un vendedor colocado.

BAJOS NÚMEROS ı Foto: Especial

De acuerdo con el artículo 28, fracción VII, de la Ley de Cultura Cívica de la ciudad, detonar o encender cohetes, juegos pirotécnicos, fogatas o aerostatos sin permisos correspondientes, es una infracción contra la seguridad ciudadana.

Las multas económicas para quien realice esta clase de actividades se sancionan con un costo que va de las 21 a las 30 Unidades de Medida y Actualización vigentes, lo cual implica un pago entre los dos mil 463 y los tres mil 519 pesos.

Además, los infractores deberán cumplir con un estimado de entre 25 a 36 horas de arresto o, en su defecto, realizar de 12 a 18 horas de labores comunitarias.

A pesar de lo anterior, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales chilanga apenas reportó que entre 2021 y 2025, solamente nueve personas recibieron una multa por quema de pirotecnia.

De igual forma, la dependencia capitalina informó que, en el mismo periodo de tiempo (últimos cinco años), solamente hubo 15 arrestos por quema de cohetes en las 16 alcaldías chilangas.

Si bien es cierto entre 2021 y 2025 hubo 50 remisiones al juez cívico por detonación de pirotecnia, los datos contrastan con el nivel de venta que mantienen decenas de comerciantes en los alrededores de La Merced.

Aunque Venustiano Carranza es uno de los principales puntos para adquirir pirotecnia en la ciudad, solamente ha tenido cinco remisiones al juez cívico entre 2021 y 2025, lo cual representa apenas 10 por ciento del total contabilizado.

Esta semana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que del 1 al 6 de septiembre de 2026 decomisó 33 mil 500 kilos de artefactos explosivos con el operativo Cero Pirotecnia, que hace, prioritariamente, en siete estaciones del Metro.

La mayoría de los aseguramientos ocurrieron en las estaciones Balderas, Pino Suárez, Candelaria y La Merced, de la Línea 1.

EL TIP: SI SE INCENDIA tu ropa, autoridades sugieren tirarte al piso, taparte la cara y rodar hasta apagarte y estar a salvo.

A propósito de las operaciones que vendedores mantienen en esta zona, la cual se considera un foco rojo para la distribución de pólvora, este periódico solicitó una entrevista con personal de la alcaldía Venustiano Carranza para conocer las acciones que la demarcación que encabeza Evelyn Parra Álvarez, hace para hacer frente a esta actividad.

En respuesta, el área de Comunicación Social de la demarcación morenista únicamente expuso que no se compartiría ningún tipo de información y que la postura a medios de comunicación era una sola: “La venta de pirotecnia y cohetes está estrictamente prohibida”.

POLICÍAS hacen un operativo en estaciones del Metro. ı Foto: Luis Olivera|La Razón

Este cúmulo de situaciones ocurren luego de que La Merced y sus alrededores han sufrido al menos nueve incendios en los últimos 38 años. Si bien no todos estos percances fueron iniciados por pirotecnia, en varios la pólvora que vendedores ofrecen clandestinamente sí actuó como estímulo para que algunos de estos siniestros tuvieran un alcance mayor.

El último de estos accidentes ocurrió hace poco más de ocho meses, en diciembre de 2025. En ese momento, un percance en un puesto de dulces provocó un incendio que dejó a una persona intoxicada, aunque en diciembre de 2019, un cortocircuito mayor dejó dos muertos y cerca de 600 locales quemados.