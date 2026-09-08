Mes del Testamento 2026: ¿Cuáto cuesta el trámite en la CDMX?

Con septiembre llega el Mes del Testamento del 2026, y en La Razón te compartimos el costo que tendrá este trámite en las notarías de la Ciudad de México durante su edición número 24.
Los testamentos son un documento por el cual las personas pueden asegurar que su patrimonio se quede a las personas que quieren que hereden sus bienes cuando partan del mundo terrenal.
Además, contar este documento es una manera de garantizar que los familiares que serán acreedores de los bienes materiales no tengan problemas legales una vez que alguno de sus miembros pierda la vida.
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Con esta campaña; que está disponible durante todo septiembre en las 32 entidades federativas, las personas pueden asistir a las notarías para que puedan tener la certeza de que su voluntad será respetada, y que sus seres queridos serán quienes tengan sus bienes.
Esta campaña comenzó a ser implementada a partir del 2003, y la Secretaría de Gobernación y el Notariado Mexicano colaboran para fomentar la cultura del testamento en el país para proteger el derecho a obtener una herencia segura y ordenada.
Mes del Testamento 2026
El testamento durante septiembre tendrá un costo distinto en cada entidad, y esta es la lista de los que ya fueron establecidos:
- Aguascalientes: 2 mil pesos
- Baja California: Mil 500 pesos
- Baja California Sur: 2 mil 600 pesos
- Campeche: 2 mil 500 pesos
- Chiapas: Mil pesos
- Ciudad de México: 3 mil 800 pesos
- Coahuila: Mil 500 pesos
- Guerrero: Mil 500 pesos más IVA
- Hidalgo: 2 mil 900 pesos
- Jalisco: 2 mil 300 pesos
- Michoacán: 2 mil 480 pesos
- Morelos: Mil 300 pesos más IVA
- Nayarit: 4 mil 100 pesos
- Nuevo León: 2 mil 500 pesos
- Puebla: Mil 800 pesos
- Querétaro: 3 mil pesos
- San Luis Potosí: 2 mil pesos
- Tabasco: 2 mil 500 pesos más IVA
- Yucatán: 2 mil 450 pesos
Por medio de la página notariadomexicano.org.mx/directorio-de-notarios/ puedes consultar la locación de la notaría más cercana en tu localidad, y para esto solo debes dar clic en tu entidad.
Una vez que selecciones la entidad de tu interés, la página desplegará una serie de opciones a las que puedes llamar, enviar correo o acudir para poder hacer tu testamento durante el Mes del Testamento 2026.
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