Mes del Testamento 2026: ¿Cuáto cuesta el trámite en la CDMX?

Con septiembre llega el Mes del Testamento del 2026, y en La Razón te compartimos el costo que tendrá este trámite en las notarías de la Ciudad de México durante su edición número 24.

Los testamentos son un documento por el cual las personas pueden asegurar que su patrimonio se quede a las personas que quieren que hereden sus bienes cuando partan del mundo terrenal.

Además, contar este documento es una manera de garantizar que los familiares que serán acreedores de los bienes materiales no tengan problemas legales una vez que alguno de sus miembros pierda la vida.

Con esta campaña; que está disponible durante todo septiembre en las 32 entidades federativas, las personas pueden asistir a las notarías para que puedan tener la certeza de que su voluntad será respetada, y que sus seres queridos serán quienes tengan sus bienes.

Esta campaña comenzó a ser implementada a partir del 2003, y la Secretaría de Gobernación y el Notariado Mexicano colaboran para fomentar la cultura del testamento en el país para proteger el derecho a obtener una herencia segura y ordenada.

✍️ En #Septiembre en el #MesDelTestamento2026 recuerda que tú tienes el control: eliges a quién heredar, cómo repartir tus bienes y puedes cambiarlo cuantas veces quieras



👨🏻👩🏻 Sin él, tu familia podría enfrentar disputas, gastos legales y una repartición ajena a tu voluntad.… pic.twitter.com/ArGT4rcELJ — Gobernación (@SEGOB_mx) September 8, 2026

Mes del Testamento 2026

El testamento durante septiembre tendrá un costo distinto en cada entidad, y esta es la lista de los que ya fueron establecidos:

Aguascalientes: 2 mil pesos

Baja California: Mil 500 pesos

Baja California Sur: 2 mil 600 pesos

Campeche: 2 mil 500 pesos

Chiapas: Mil pesos

Ciudad de México: 3 mil 800 pesos

Coahuila: Mil 500 pesos

Guerrero: Mil 500 pesos más IVA

Hidalgo: 2 mil 900 pesos

Jalisco: 2 mil 300 pesos

Michoacán: 2 mil 480 pesos

Morelos: Mil 300 pesos más IVA

Nayarit: 4 mil 100 pesos

Nuevo León: 2 mil 500 pesos

Puebla: Mil 800 pesos

Querétaro: 3 mil pesos

San Luis Potosí: 2 mil pesos

Tabasco: 2 mil 500 pesos más IVA

Yucatán: 2 mil 450 pesos

📜 Septiembre es el #MesDelTestamento.



Hacer este trámite te permite dejar por escrito tu voluntad y dar certeza sobre el destino de tus bienes. Además, puedes modificarlo las veces que lo necesites; el último será el válido.



✍🏼 Infórmate y realiza este trámite con… pic.twitter.com/8uujJK3HQX — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) September 4, 2026

Por medio de la página notariadomexicano.org.mx/directorio-de-notarios/ puedes consultar la locación de la notaría más cercana en tu localidad, y para esto solo debes dar clic en tu entidad.

Una vez que selecciones la entidad de tu interés, la página desplegará una serie de opciones a las que puedes llamar, enviar correo o acudir para poder hacer tu testamento durante el Mes del Testamento 2026.

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