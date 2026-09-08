Brugada representa a CDMX en World Sports Tourism Congress; asegura que Ciudad se perfila como capital de turismo deportivo

Durante la inauguración del 4to. World Sports Tourism Congress, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó la capacidad de la Ciudad de México para albergar grandes eventos internacionales y consolidarse como un referente mundial del turismo deportivo, al señalar que el deporte ofrece una nueva forma de conocer y recorrer el mundo.

“El deporte siempre ha movido a las personas, es momento de que el deporte nos lleve a cruzar fronteras. El turismo deportivo puede ser la forma más transformadora, podríamos decir la más revolucionaria, de viajar en el siglo XXI. Un nuevo modelo de turismo activo, sostenible y humano. No sólo mirar el mundo, sino recorrerlo, pedalearlo, correrlo, caminarlo, escalarlo, nadarlo”, expresó.

La jefa de Gobierno destaca la infraestructura y alcance del turismo deportivo en la capital. ı Foto: Gobierno CDMX

Desde el Autódromo Hermanos Rodríguez, la mandataria capitalina resaltó que la Ciudad de México es la primera ciudad no europea en ser sede de este Congreso, que durante los próximos días reunirá a más de 500 participantes internacionales, entre autoridades y responsables de políticas turísticas, organismos, especialistas, académicos, federaciones, organizaciones deportivas y empresas de distintas partes del mundo.

Brugada Molina afirmó que la capital del país cuenta con las condiciones necesarias “para transformarse en la capital mundial del turismo deportivo”, al destacar la infraestructura, capacidad organizativa y experiencia de la ciudad para recibir eventos de alcance internacional, como fue la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Clara Brugada (centro) inaugura el 4to. World Sports Tourism Congress en el Autódromo Hermanos Rodríguez. ı Foto: Gobierno CDMX

“Nuestra ciudad tiene todas las condiciones para transformarse en la capital mundial del turismo deportivo. Acaba de pasar el Mundial del fútbol; vivimos un verano inolvidable, todavía lo sentimos aquí en el corazón. Más de 12 millones de personas se apropiaron del espacio público durante un mes en una gran fiesta de celebración a la vida, a la paz y al deporte. Fuimos la mejor sede”, dijo.

La jefa de Gobierno señaló que la Ciudad de México también fue protagonista del Mundial en sus calles, con más de 2.5 millones de personas que disfrutaron los partidos en el Zócalo, además de las celebraciones y actividades realizadas en Paseo de la Reforma y los Festivales Futboleros.

Shaikha Nasser Al Nowais realiza su primera visita oficial a México en el marco del congreso ı Foto: Gobierno CDMX

“Sostenemos que el Mundial fue una vacuna contra la epidemia internacional de soledad. Durante esos días, volvimos a mirarnos a los ojos, a llorar juntos, a gritar en una sola voz y a latir con un solo corazón, mexicanos y turistas, nacionales y extranjeros, fundidos en un solo abrazo”, indicó.

Destacó que entre enero y julio de este año la Ciudad de México recibió más de 9 millones de turistas hospedados en hoteles, cifra 7 por ciento superior a la registrada durante el mismo periodo de 2025. A ello se suma una derrama económica estimada de entre 44 mil y 60 mil millones de pesos, derivada de la realización del Mundial, el Récord Guinness de la Clase de Fútbol más Grande del Mundo, la Ola más Grande del Mundo y el Torneo Infantil Ollamaliztli.

Eventos de talla internacional impulsan la ocupación hotelera y la derrama económica capitalina. ı Foto: Gobierno CDMX

Brugada Molina resaltó también la realización de otros eventos deportivos de carácter internacional que contribuyen a proyectar a la capital mexicana ante visitantes nacionales y extranjeros, como el Maratón de la Ciudad de México, con 30 mil participantes; el Gran City Open de Tenis en Chapultepec, que reunió a cerca de 10 mil aficionados, y el próximo Gran Premio de Fórmula 1, entre otros.

Destacó, además, la construcción de Utopías en la Ciudad de México, a través de las cuales se consolida la revolución del urbanismo social, de proximidad, feminista, sostenible y deportivo, en las que la población puede encontrar servicios públicos gratuitos anteriormente fragmentados, como: cuidado, salud, bienestar, comedores, lavandería, cultura, y en las que se construye la mayor infraestructura deportiva de la ciudad.

Asistentes y delegados internacionales se reúnen en la capital para debatir sobre turismo activo. ı Foto: Gobierno CDMX

Citó que entre la infraestructura deportiva en las Utopías se encuentran instalaciones de pump track, pádel, voleibol de playa, skatepark, rugby, pista de hielo, escalada, ciclismo deportivo, squash, go-karts, tirolesas, albercas olímpicas y semiolímpicas y que se consolidan como grandes semilleros de deportistas, quienes --aseguró-- son “la gran reserva de nuestra ciudad para la formación de jóvenes en el deporte”.

Al tomar la palabra, la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero, indicó que este Congreso, al igual que otros eventos realizados en la capital del país, es resultado de la política turística impulsada por la jefa de Gobierno para consolidar a la capital como un destino que recibe a todas las naciones, culturas y creencias del mundo, sin discriminación, racismo ni xenofobia.

Representantes de ONU Turismo destacan el potencial y patrimonio de la capital mexicana. ı Foto: Gobierno CDMX

Aseveró que, así como los sueños de quienes llegan a la Ciudad de México a través del deporte son los mismos, esta actividad también tiene el poder de unir a las naciones, por lo que llamó a que el Congreso Mundial de Turismo Deportivo no sea una meta, sino un nuevo punto de partida para fortalecer y proyectar el turismo deportivo de la capital.

Frausto Guerrero resaltó que, por primera vez, el Congreso Mundial se realiza en este continente y en la Ciudad de México, una entidad que cuenta con infraestructura para albergar prácticamente todas las disciplinas deportivas y que ha sido sede de eventos de talla internacional.

La Ciudad de México busca consolidarse como referente internacional del turismo deportivo. ı Foto: Gobierno CDMX

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó a la Ciudad de México como un referente internacional en la realización de eventos deportivos de alto nivel, al señalar que la capital cuenta con infraestructura, movilidad, sustentabilidad y políticas de inclusión que fortalecen su capacidad para recibir competencias de talla mundial.

Reconoció el trabajo de la jefa de Gobierno para imprimir un sello mexicano a los grandes eventos deportivos que se realizan en la capital, al incorporar elementos de la cultura y las tradiciones del país como parte de la experiencia turística y de la promoción internacional de la Ciudad de México.

Alejandra Frausto y Josefina Rodríguez participan en el 4to. World Sports Tourism Congress. ı Foto: Gobierno CDMX

Rodríguez Zamora señaló que el turismo deportivo representa un segmento estratégico para México, pues uno de cada 10 viajeros internacionales que llegan al país lo hace motivado por alguna actividad o competencia deportiva.

Destacó que durante este año se realizarán 295 eventos deportivos en los 32 estados del país, con una generación estimada de más de 60 mil cuartos-noche, mientras que el segmento de turismo deportivo registra un crecimiento anual de 28 por ciento y representa alrededor de 10 por ciento del gasto turístico.

La secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Nasser Al Nowais, destacó a la Ciudad de México como un destino que permite vivir el turismo de una manera distinta a través del deporte, al reconocer su riqueza natural, arquitectura e historia. Durante su primera visita oficial a México, señaló que recorrer la capital mediante la práctica deportiva le permitió experimentar de manera directa el potencial de la ciudad como destino turístico.

Subrayó que el deporte puede convertirse en una vía para descubrir y proyectar internacionalmente a las ciudades, al generar orgullo entre sus habitantes, reunir a las comunidades y colocar a los destinos en el escenario mundial. En este sentido, resaltó la capacidad de la Ciudad de México para albergar eventos deportivos de gran escala y convertirlos en experiencias que trascienden la competencia.

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