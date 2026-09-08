Marchas y bloqueos en CDMX HOY 8 de septiembre: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Aspecto de una marcha contra las desapariciones en México. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Este martes 8 de septiembre no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este martes 8 de septiembre se espera una marcha, seis concentraciones y tres citas.

Marchas

FUNDACIÓN “UN RESPIRO PARA LA VIDA”, A.C.: Marcha para exigir servicios de diagnóstico, tratamiento y la inclusión del medicamento “Trikafta” en el cuadro básico para la fibrosis quística. Se concentran en Monumento a Cuauhtémoc (Av. Paseo de la Reforma y Lucerna, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00 con destino a Cámara de Diputados. (Aforo estimado: 120 personas).

Concentraciones

COLECTIVA “EQUIS, JUSTICIA PARA LAS MUJERES” : Exigen el reconocimiento de inocencia, anulación de sentencia de 30 años y revisión de violaciones a derechos humanos de una mujer de Guerrero. Se concentran en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) y Palacio Nacional (Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00. (No se descarta el apoyo de otras colectivas ni la afectación de vialidades; aforo estimado: 50 personas) .

UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS : Exigen acceso equitativo al agua para productores agrícolas e infraestructura hidráulica. Se concentran en Comisión Nacional del Agua (Av. Insurgentes Sur No. 2416, Col. Copilco el Bajo, Alc. Coyoacán) a las 10:00. (Aforo estimado: 200 personas) .

PLATAFORMA 4:20 : Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos e información sobre el cannabis. Se concentran en Monumento a la Madre (Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc), Av. División del Nte. y Av. Cuauhtémoc (Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez) y Av. Gran Canal y Circuito Interior (Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero) a las 12:00. (Aforo estimado: 45 personas) .

COLECTIVO “CASANOVA” : Colocarán un tendedero para exponer a acosadores y violentadores ante la comunidad estudiantil. Se concentran en CCH Plantel Vallejo (Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Fortuna, Col. Magdalena de las Salinas, Alc. Gustavo A. Madero) a las 13:00. (Aforo estimado: 35 personas) .

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL : Instalarán mesas de recolección de firmas contra el Secretario General del SME en el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”. Se concentran en Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez) a las Durante el día. (Aforo estimado: 30 personas) .

COLECTIVO NACIONAL “NO MÁS PRESOS INOCENTES”: Asistirán a una audiencia de secuestro para solicitar la revisión del caso y denunciar presuntas irregularidades y fabricación de delitos. Se concentran en Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa) a las Durante el día. (Aforo estimado: 30 personas).

Citas Agendadas

COLECTIVO QUEREMOS TRABAJO DIGNO : Exigen un alto a los despidos injustificados en el DIF y respeto a los derechos laborales. Encuentro en Secretaría de Administración y Finanzas (Av. Niños Héroes No. 65, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:30. (Aforo estimado: 20 personas) .

FRENTE POPULAR DE LA MUJER INDÍGENA DE LA CIUDAD DE MÉXICO : Solicitan espacios en vía pública para la venta de sus artesanías. Encuentro en Secretaría de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las Durante el día. (Aforo estimado: 5 personas) .

JUECES Y MAGISTRADOS EN RETIRO: Exigen el pago inmediato de indemnizaciones y pensiones complementarias tras la reforma judicial. Encuentro en Senado de la República (Av. Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc) a las Durante el día. (Aforo estimado: 25 personas).

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