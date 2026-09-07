Marchas y bloqueos en CDMX HOY 7 de septiembre: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Fotografía de archivo de una marcha de extrabajadores de la Extinta Ruta 100.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Conferencia de prensa del Foro Offspring sobre posible cierre. ı Foto: Facebook

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

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Este lunes 7 de septiembre no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este lunes 7 de septiembre se esperan seis marchas y seis concentraciones.

Concentraciones

JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL : Se concentrarán en Palacio Nacional (Costado Sur) (Plaza de la Constitución y José María Pino Suárez, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 07:00. (Nota: Exigen el pago de finiquitos y gratificaciones por jubilación retenidos desde 2024; aforo estimado de 60 personas)

OBSERVATORIO VECINAL VERÓNICA ANZURES : Se concentrarán en el Poder Judicial de la Federación (Blvd. Adolfo López Mateos No. 2321, Col. Flor de María, Alc. Álvaro Obregón) a las 12:30. (Nota: Rueda de prensa sobre amparo promovido contra el proyecto inmobiliario “Be Grand Alto Polanco Fase III”; aforo estimado de 50 personas)

PLATAFORMA 4:20 : Se concentrarán en tres puntos: Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc); Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc (Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez); y Av. Gran Canal y Circuito Interior (Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero) a las 12:00. (Nota: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos; aforo estimado de 45 personas)

ESPACIO CULTURAL “FORO OFF SPRING” : Se concentrarán en Foro Off Spring (Francisco Pimentel No. 14, Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc) a las 17:00. (Nota: Rueda de prensa contra el cierre del foro y exigencia de reconocimiento como espacio cultural independiente; aforo estimado de 40 personas)

QUEREMOS TRABAJO DIGNO : Se concentrarán en el Parque Hundido Luis G. Urbina (Av. Insurgentes Centro y Cda. Millet, Col. Extremadura Insurgentes, Alc. Benito Juárez) a las 17:00. (Nota: Protesta contra despidos injustificados en el SNDIF y cancelación de plazas; no se descarta que se sumen otras organizaciones; aforo estimado de 60 personas)

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Se concentrarán en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez) durante el día. (Nota: Mesas de recolección de firmas en el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”; aforo estimado de 30 personas)

Citas Agendadas

PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS GARCÍA DE SAN VICENTE : Encuentro en la Escuela Primaria Nicolás García de San Vicente (Congreso de Chilpancingo Sur No. 60, Col. Ermita Zaragoza, Alc. Iztapalapa) a las 09:00. (Nota: Solicitan reparación de la escuela por daños derivados del sismo de 2017; aforo estimado de 30 personas)

CASA DE LAS MUÑECAS TRABAJADORAS SEXUALES DE CALZADA DE TLALPAN : Encuentro en el Edificio de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00. (Nota: Solicitan pago de apoyo económico por afectaciones derivadas de obras viales; aforo estimado de 40 personas)

UNIÓN SOCIAL DE ARTESANOS INDÍGENAS TRIQUIS : Encuentro en la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública (Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00. (Nota: Inconformidad por incumplimiento de asignación de espacios de venta en calle Marroquí; aforo estimado de 10 personas)

EX TRABAJADORES DE LA EXTINTA RUTA 100 : Encuentro en la Secretaría de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00. (Nota: Exigen pago de finiquito del Fideicomiso F/100; aforo estimado de 50 personas)

ORGANIZACIÓN “1° DE AGOSTO” : Encuentro en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc) durante el día. (Nota: Seguimiento a oficio por fallecimiento de repartidor atropellado por Metrobús; aforo estimado de 10 personas)

JUECES Y MAGISTRADOS EN RETIRO: Encuentro en el Senado de la República (Av. Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc) durante el día. (Nota: Exigen indemnizaciones y pensiones conforme al Art. 10° transitorio de la Reforma Judicial; aforo estimado de 20 personas)

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