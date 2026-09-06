Marchas y bloqueos en CDMX HOY 6 de septiembre: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marcha en favor de los derechos de los animales, en la Ciudad de México.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Aspecto de una marcha contra las desapariciones en México. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Este domingo 6 de septiembre no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este domingo 6 de septiembre se esperan dos marchas y 16 concentraciones.

Marchas

ALIANZA NACIONAL “UN MILLÓN DE ESPERANZAS” : Marcha en rechazo a la propuesta de la “Ley General de Bienestar Animal” en Monumento a la Revolución, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc a las 11:00 hrs con destino a Palacio Nacional. (Nota: Aforo aprox. 200 personas; no se descarta que se sumen otras organizaciones en defensa de los derechos de los animales)

REFUGIO FRANCISCANO, A.C.: Caminata para exigir alto a la crueldad e impunidad en el caso del Refugio Franciscano y la restitución de animales asegurados en Metro “Misterios”, Av. Río Consulado y Florencio Constantino, Col. Peralvillo, Alc. Cuauhtémoc a las 11:00 hrs con destino a la Basílica de Santa María de Guadalupe, Alc. Gustavo A. Madero. (Nota: Aforo aprox. 100 personas)

Concentraciones

COLECTIVA “MERCADITAS AUTÓNOMAS MOMOXCAS” : Realizarán la “Mercadita Feminista” para promover la autonomía económica de las mujeres en Plaza San Antonio Tecómitl, Av. Hidalgo Norte y Juárez, Col. San Antonio Tecómitl, Alc. Milpa Alta a las 09:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 50 personas; posible apoyo de otras colectivas localmente)

MOVIMIENTO RESISTENCIA SOCIAL COAHUILA : Se concentrarán para exigir cese a la violencia y atención a demandas sociales en Zócalo Capitalino, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc a las 09:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 60 personas; no se descarta afectación de vialidades)

FAMILIARES Y AMIGOS DE PERSONA DESAPARECIDA : Pega masiva de fichas de búsqueda por estudiante desaparecido de Ecuador en Mural “La Universidad del Siglo XXI”, Av. Antonio Delfín Madrigal, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán a las 10:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 50 personas)

MÉXICO PREVIENE, A.C. : Evento “¡Aire limpio ya!” en el marco del Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul en Mercado “El 100”, Orizaba y Antonio M. Anza, Col. Roma Sur, Alc. Cuauhtémoc a las 10:30 hrs. (Nota: Aforo aprox. 50 personas; posible afectación a vialidades)

FANS DEL GRUPO “CAMILO SÉPTIMO” : Homenaje en memoria del integrante de la banda fallecido en Ángel de la Independencia, Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc a las 11:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 30 personas; no se descarta afectación vial)

DIRECT ACTION EVERYWHERE CIUDAD DE MÉXICO : Realizarán el evento “Tizatón 2026” a favor de los derechos de los animales en Monumento a la Revolución, Plaza de la República, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc a las 11:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 30 personas)

LA COMUNA 4:20 : Evento político-cultural “La Bocina del Dub” en favor del respeto a los derechos de usuarios de cannabis en Glorieta “Simón Bolívar”, Av. Paseo de la Reforma No. 41, Col. Guerrero, Alc. Cuauhtémoc a las 11:30 hrs. (Nota: Aforo aprox. 100 personas)

PLATAFORMA 4:20 : Jornada itinerante de recolección de firmas e información sobre derechos cannábicos en tres puntos: Monumento a la Madre (Alc. Cuauhtémoc), Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc (Alc. Benito Juárez), y Av. Gran Canal y Circuito Interior (Alc. Gustavo A. Madero) a las 12:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 45 personas)

MOVIMIENTO “BOICOT, DESINVERSIONES Y SANCIONES” MÉXICO : Evento “Papalotes por Gaza” en solidaridad con Palestina en “Las Islas” de Ciudad Universitaria, Circuito Escolar, Alc. Coyoacán a las 12:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 30 personas)

COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS” : Evento político-cultural “Freedom Sounds” para exigir espacios seguros para consumidoras en Plaza Tlaxcoaque, Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc a las 12:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 100 personas)

COLECTIVO “NEON PROTEST” CIUDAD DE MÉXICO : Manifestación “En nombre del reino animal” contra la explotación animal en Palacio de Bellas Artes, Av. Juárez, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc a las 12:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 25 personas)

COLECTIVA “MICELIAS” : Actividad “Mega trueque y grafitería” contra la violencia económica en Hemiciclo a Juárez, Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc a las 12:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 35 personas)

COLECTIVA “AUTOGESTIÓN FEMINISTA” : Recolección de firmas a favor de la iniciativa “Ley de Asistencia Médica para Morir” en Metro Bellas Artes (Salida Francesa), Ángela Peralta y Av. Hidalgo, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc a las 14:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 40 personas)

VECINOS DESALOJADOS DEL INMUEBLE DE LA CALLE GENERAL ANAYA NO. 27 : Evento “Tokin en la Merced” contra despojos e injusticia por desalojos en General Anaya No. 27, Col. Merced Balbuena, Alc. Cuauhtémoc a las 16:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. 60 personas; posible afectación a vialidades)

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL : Mesas de recolección de firmas en el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador” en Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez durante el día. (Nota: Aforo aprox. 30 personas)

PERIODISTAS UNIDOS MX: Boicot a la “II Feria Internacional del Libro Pensamiento Crítico” contra la censura en Centro de Cultura Digital, Av. Paseo de la Reforma y Lieja, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc durante el día. (Nota: Aforo aprox. 30 personas; no se descarta afectación de vialidades)

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