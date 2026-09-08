Metro CDMX HOY 8 de septiembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 8 de septiembre.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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#MetroAlMomento:

Se registra buen avance y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 4, 5, 9, 12 y B. La información puede cambiar ante eventualidades en el servicio.

Las Líneas 7 y A presentan afluencia alta. Personal del Sistema se encuentra en puntos estratégicos… pic.twitter.com/yR9sgFrcXr — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 8, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 9

La línea 9 que corre desde Pantitlán a Tacubaya reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea debido a que se realizó un corte de energía con el fin de rescatar a una persona usuaria a quien se le quedó atorado su pie entre el vagón y el ánden. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“Línea 9 del ASCO! Para el acceso se tardan 10 minutos en abrirla de nuevo!!! La unidad sin avanzar otros 4 minutos!!!!!”

“Llegas a la Pantitlan de la Línea A 8:28 abordas el tren Pantitlan línea 9 8:50″

Línea 3

La línea 3 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“Otra vez muy lenta la línea 3″

“En línea 3 ya estamos haciendo base en Etiopía”

“Manda un vacío a guerrero l3″

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea 12

Línea 8

Línea 2

Línea 1

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LMCT