Brugada abandera a selección de la CDMX rumbo a Olimpiada Nacional Conade 2026

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, entrega la bandera de la CDMX al multimedallista de Atletismo Camila Vega Gil.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó el abanderamiento a la delegación de la Ciudad de México rumbo a la Olimpiada Nacional de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) 2026, y anunció apoyos de hasta 20 mil pesos para quienes alcancen medallas de oro.

“Hoy venimos a abanderarlos a ustedes, a los deportistas que van a competir en la Olimpiada Nacional que promueve la Conade, en las 46 disciplinas deportivas”, indicó.

Brugada anunció que se van a otorgar apoyos económicos a todos los seleccionados, destacando que quienes ganen medalla de oro recibirán un monto de 20 mil pesos, los de medalla de plata de 15 mil pesos, y los de presea de bronce de 10 mil pesos.

“No se trata sólo de dar un apoyo ya que obtuvieron el triunfo, si no es apoyarlos permanentemente para obtener el triunfo, y esto significa que vamos a organizar un apoyo, sí a los seleccionados, pero quiero apoyar de manera permanente a todos los deportistas. Vamos a organizarnos en la ciudad para que tengamos a nuestros mejores deportistas becados de manera permanente” Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México



Al centro, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada. ı Foto: Cortesía

Asimismo, agregó que también se considerará un apoyo para entrenadoras y entrenadores, pues subrayó que la labor para formar campeonas y campeones también debe reconocerse.

Por otra parte, dio a conocer que todas las Utopías de la Ciudad de México contarán con la infraestructura deportiva necesaria para que se practiquen las 46 disciplinas que presenta la Olimpiada Nacional de la Conade; además, destacó que se construirá una Utopía de Alto Rendimiento para las y los atletas destacados en la capital.

“Vamos a construir la Utopía de Alto rendimiento de la ciudad, en donde sea especialmente para ustedes, para los que han logrado sobresalir, que han logrando destacar y que necesitamos apoyar (...) y uno para que se incorpore a la población y otro para fortalecer a nuestros deportistas”, explicó Brugada.

Al tomar la palabra, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá Izguerra, indicó a atletas y entrenadores que el camino no será fácil, pero que competirán en las Olimpiada Nacional con toda la ilusión, junto con quienes los prepararon, pero principalmente con sus padres que los apoyaron.

Clara Brugada anunció la construcción de una Utopía de Alto Rendimiento. ı Foto: Cortesía

Javier Hidalgo Ponce, próximo titular de la Secretaría del Deporte, resaltó la construcción de las Utopías, que cuentan con espacios deportivos. Recordó que se van a construir 100 en toda la Ciudad de México y que actualmente, por ser sede para el Mundial 2026, se están estrenando 315 canchas de fútbol recién arregladas

Javier Peralta, director del Instituto del Deporte, señaló que este domingo se abandera una delegación de más de mil atletas, que representará a la Ciudad de México en 46 disciplinas en la Olimpiada Nacional.

Señaló que los atletas capitalinas competirán en ajedrez, aguas abiertas, atletismo, bádminton, breaking, básquetbol 3x3, basquetbol 5x5, béisbol, béisbol 5, boliche, boxeo, canotaje, ciclismo, clavados, escalada deportiva, esgrima, frontón, gimnasias, golf, handball, jiu-jitsu, judo y karate.

También en levantamiento de pesas, luchas asociadas, natación, patines sobre ruedas, pentatlón moderno, remo, rodeo, rugby 7, squash, fútbol, surfing, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro deportivo, tiro con arco, triatlón, voleibol, voleibol de playa y waterpolo.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, con la delegación de la Olimpiada Nacional Conade 2026. ı Foto: Cortesía

Camila Vega Gil, multimedallista de Atletismo, recibió de manos de la Jefa de Gobierno la bandera de la Ciudad de México, y externó a sus compañeras y compañeros atletas que deben valorar mucho el momento, pues afirmó que no cualquiera llega a una Olimpiada Nacional

“Quiero que estén satisfechos con su esfuerzo porque todos están ahí porque lucharon por un lugar, quiero que también recuerden que todos en la olimpiada somos iguales (...), y quiero que vayan con la mejor mentalidad: concentrados, mentalizados para ganar, para lo mejor, y que lo disfruten mucho, que disfruten la competencia, que aprendan mucho de todo”, expresó la joven deportista previo a realizar el juramento.

cehr