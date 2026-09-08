Cae 56% el robo con violencia en el Metro de la CDMX en 2026

Las investigaciones ministeriales sobre incidentes en andenes corresponden a la red del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Los viajes en el Metro de la Ciudad de México registraron su menor nivel de incidencia delictiva por violencia en años. Entre enero y agosto de 2026, las investigaciones por robo con violencia dentro de las instalaciones cayeron un 56% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El balance oficial señala que durante los primeros 250 días de 2026 se abrieron únicamente 12 carpetas de investigación por este delito. Esto representa un promedio de 1.5 casos al mes, cifra que reduce a la mitad la media de tres denuncias mensuales contabilizadas durante 2025.

Entre los datos más relevantes destaca que durante marzo, abril, mayo y junio de este año, la Red del Sistema de Transporte Colectivo no registró una sola carpeta de investigación por robo cometido con violencia hacia los usuarios, logrando un periodo sostenido con saldo blanco.

La tendencia a la baja muestra un contraste significativo al revisar cifras previas. El descenso actual alcanza un 52% con respecto al año 2024 y hasta un 96% si se compara con los registros acumulados en 2019, periodo en el que se contabilizaban los picos más altos de inseguridad.

Las autoridades atribuyen estos resultados a la puesta en marcha del operativo Quetzalcóatl, desplegado desde mayo de 2025. Esta estrategia reforzó la presencia de seguridad en los andenes, pasillos, vagones y zonas de transbordo en los momentos de mayor afluencia.

El Metro de la CDMX desplomó 96% los robos con violencia frente a 2019 gracias a la presencia de 5,800 policías impulsada por Clara Brugada. ı Foto: Especial.

Actualmente, un contingente de 5 mil 800 elementos policiales patrulla la red. Los efectivos se encuentran plenamente identificados con chalecos de la Policía del Metro, capacitados para actuar como primeros respondientes ante cualquier emergencia o comisión de un delito.

El Metro representa la columna vertebral de la movilidad capitalina. A lo largo de sus 195 estaciones y 226 kilómetros de vías en servicio, el sistema traslada diariamente a un promedio de 4.5 millones de usuarios en la Zona Metropolitana.

Para mantener la tendencia descendente en los índices delictivos, la dirección general del organismo exhorta a los pasajeros a denunciar de inmediato cualquier situación de riesgo o acto ilícito ante el personal de seguridad asignado a las instalaciones.

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JVR