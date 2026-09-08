Indicadores de seguridad en la CDMX

Relevantes, nos comentan, los resultados de la aplicación de la estrategia de seguridad en la Ciudad de México. Y es que resulta que entre el 5 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026, la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a más de 12 mil personas por delitos de alto impacto y desarticuló 46 células criminales. Fue el titular de esa dependencia, Pablo Vázquez, quien ante la Jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, dio cuenta de que el trabajo coordinado con la política de seguridad del Gobierno de México, ha permitido también consolidar la tendencia a la baja en los homicidios dolosos desde 2019: agosto de 2026 fue el mes con menos casos en 20 años. Otros indicadores importantes: aseguramiento de mil 814 kilos de aparente marihuana, más de 230 de probable cocaína, 93 de posible metanfetamina y más de 15.3 kilogramos de cristal; también de tres mil 225 armas de fuego cortas y largas y la captura de mil 438 probables integrantes de grupos delictivos detenidos, entre los que figuran 50 presuntos integrantes de La Unión Tepito y La Anti-Unión. Ahí los datos.