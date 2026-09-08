Morena reta a Anaya y Moreno a dejar fuero

El diputado federal de Morena Carlos Ventura Palacios Rodríguez lanzó un reto a los senadores de oposición Ricardo Anaya y Alejandro Moreno Cárdenas, para que soliciten licencia a sus cargos y se despojen del fuero constitucional a fin de que puedan ser investigados por los señalamientos que pesan en su contra.

Desde San Lázaro, el legislador jalisciense acusó a los representantes del PAN y PRI, respectivamente, de subir a tribuna para lanzar acusaciones contra integrantes de Morena sin presentar pruebas y consideró que carecen de calidad moral para asumirse defensores de la justicia.

Palacios Rodríguez reprochó a Anaya y a Moreno que depositen sus expectativas de regresar al poder en el respaldo de fuerzas extranjeras y aseguró que ambos han recurrido a una estrategia de confrontación que ya fue rechazada por el electorado en las elecciones de 2018 y 2024.

En el caso de Ricardo Anaya, actual coordinador de los senadores del PAN, retomó las acusaciones relacionadas con el caso de los presuntos sobornos vinculados con la aprobación de la reforma energética de 2014.

Sobre Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, el diputado aseguró que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche solicitó su desafuero por el presunto desvío de recursos de 83.5 millones de pesos durante su gestión, y las acusaciones de integrantes de su partido de concentrar el control total del tricolor.