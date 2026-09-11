Cae en la Magdalena Contreras ‘El Odek’, presunto extorsionador e integrante de ‘Los Tatus’

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y agentes de la Fiscalía General de Justicia capitalina detuvieron a dos personas durante la ejecución de una orden de cateo en la alcaldía La Magdalena Contreras.

En la acción conjunta participaron también elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina Armada de México, quienes brindaron un cerco perimetral de seguridad durante el despliegue operativo en la zona surponiente capitalina.

La diligencia judicial se llevó a cabo en un predio ubicado sobre la calle Prolongación Carbonera, dentro de la colonia El Ocotal. En el sitio, los uniformados decomisaron 119 dosis de presunta droga lista para su comercialización y dos armas de fuego.

En el inmueble fueron capturados José Luis “N”, alias “Odek”, de 30 años de edad, y Brenda Berenice “N”, de 27 años. Ambos son señalados por las autoridades como probables integrantes de la célula delictiva denominada “Los Tatus”.

Los trabajos de inteligencia de la policía capitalina ubican a “El Odek” como operador de primer nivel y objetivo prioritario dentro de la estructura de dicho grupo criminal. Por su parte, Brenda Berenice “N” es identificada como operadora de segundo nivel.

Reportes oficiales vinculan a esta organización delictiva con múltiples delitos de alto impacto en La Magdalena Contreras, principalmente homicidios, extorsión bajo la modalidad de cobro de piso a comerciantes locales y la distribución mayorista y minorista de estupefacientes.

Tras una revisión en las bases de datos de las autoridades de la Ciudad de México, se confirmó que José Luis “N” registra un ingreso previo al Sistema Penitenciario capitalino durante el año 2025 por narcomenudeo con fines de comercio y tentativa de robo agravado.

#Importante l Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de la @SSC_CDMX, en coordinación con personal de la @FiscaliaCDMX y del @GabSeguridadMx, detuvieron a Brenda "N" y José “N” alias "Odek", identificado como objetivo prioritario y presunto operador de… pic.twitter.com/gvgERucpcC — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) September 11, 2026

Luego de la intervención, la propiedad fue asegurada con sellos oficiales y permanece custodiada por elementos policiales mientras se complementan los peritajes del caso y las indagatorias que determinen si existen más involucrados en las actividades ilícitas.

Las personas detenidas y lo asegurado quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, representación social que determinará la situación legal de la pareja en las próximas horas.

Las autoridades reiteraron que los implicados se presumen inocentes en todas las etapas del procedimiento legal, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, hasta que un órgano jurisdiccional dicte una sentencia en su contra.

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JVR