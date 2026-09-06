Clara Brugada renueva sistema hidráulico en La Magdalena Contreras

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, supervisó cuatro obras estratégicas de drenaje y saneamiento en la alcaldía Magdalena Contreras, con una inversión de 34 millones de pesos, las cuales, permitieron reducir en 96 por ciento las afectaciones provocadas por las lluvias respecto del año pasado, pese a que durante 2026 se han registrado mayores precipitaciones.

Durante un recorrido de supervisión por la colonia Lomas Quebradas, donde constató los avances en la construcción de un muro de contención y un nuevo sistema de conducción pluvial, Brugada Molina anunció que los trabajos que aún se encuentran en ejecución quedarán concluidos a finales de octubre.

Clara Brugada Molina realiza un recorrido de supervisión por las obras hidráulicas en la colonia Lomas Quebradas. ı Foto: Gobierno CDMX

Posteriormente, frente a vecinas y vecinos de la colonia San Nicolás Totolapan, la mandataria capitalina explicó que las cuatro obras forman parte de una estrategia integral para contener, captar, conducir y tratar el agua de lluvia, con el objetivo de evitar que las precipitaciones se conviertan en inundaciones y afectaciones para la población.

“Lo que se tiene que hacer en la Ciudad de México es atender aquellos lugares en donde hubo afectaciones por lluvias. Así que nos pusimos manos a la obra y decidimos atender, construir la infraestructura para garantizar que en donde hubo mucha inundación pudiéramos resolverlo”, afirmó.

Clara Brugada informa sobre avances en obras hidráulicas en CDMX. ı Foto: Gobierno CDMX

Detalló que en Lomas Quebradas se construyó un muro de contención de concreto armado para contener el agua proveniente de la barranca La Coyotera y reducir la fuerza con la que llega a las zonas bajas. En el mismo punto se construye un nuevo sistema de conducción pluvial integrado por 40 cajones de concreto, capaz de conducir más de 11 mil litros de agua por segundo, equivalentes a cerca de 48 millones de litros en una hora.

La tercera obra se ubica en Plaza Lídice, donde se construyeron una caja de captación y un nuevo colector para recibir el agua de lluvia y conducirla de manera segura, evitando que se acumule en calles, banquetas y viviendas. La cuarta intervención corresponde a la rehabilitación de la planta de tratamiento y el cárcamo de bombeo de Río Magdalena, cuya capacidad fue duplicada, al pasar de 25 a 50 litros por segundo.

La planta tratadora de San Nicolás Totolapan opera con personal femenino capacitado para el saneamiento de agua. ı Foto: Gobierno CDMX

Brugada Molina reconoció de manera especial el trabajo que se realiza en la planta tratadora de San Nicolás Totolapan, al destacar que es operada completamente por mujeres, quienes participan directamente en el proceso de saneamiento del agua proveniente de los ríos Magdalena y Eslava.

La jefa de Gobierno subrayó que las cuatro obras cumplen funciones distintas, pero forman parte de un mismo sistema para atender de manera integral el comportamiento del agua durante la temporada de lluvias: contenerla desde las barrancas, captarla, conducirla y, posteriormente, tratarla.

Clara Brugada platica con habitantes de la colonia San Nicolás Totolapan sobre las obras de drenaje. ı Foto: Gobierno CDMX

Clara Brugada destacó que los resultados ya son tangibles. Recordó que durante la temporada de lluvias del año pasado se otorgaron más de 100 apoyos a personas afectadas, mientras que en lo que va de este año se han registrado únicamente 17 afectaciones, lo que representa una reducción de 96 por ciento.

Resaltó que esta disminución ocurre en un contexto de mayores precipitaciones, pues el año pasado se registró una de las temporadas de lluvia más intensas de las últimas cuatro décadas y este año se han acumulado todavía más lluvias, comportamiento asociado a los efectos del cambio climático.

Clara Brugada platica con habitantes de la colonia San Nicolás Totolapan sobre las obras de drenaje. ı Foto: Gobierno CDMX

“Una contiene el agua, otra capta el agua, otra conduce y así desaloja y también hay otras que tratan el agua. Así que nuestra primera prioridad como gobierno de la ciudad fue evitar inundaciones y lo estamos logrando”, sostuvo.

En materia de agua potable, señaló que durante este año se han invertido 88 millones de pesos en distintas obras de agua potable, drenaje y saneamiento en Magdalena Contreras, en beneficio de 247 mil personas. De manera particular, se desarrollan 24 obras de agua potable con una inversión de 54 millones de pesos, orientadas a reducir fugas, mejorar la potabilización y fortalecer el suministro en las zonas altas de la demarcación. Indicó que en las colonias y pueblos originarios de Magdalena Contreras ya se logró triplicar las horas de suministro de agua.

La jefa de Gobierno verifica los avances en la construcción del nuevo muro de contención en la barranca La Coyotera. ı Foto: Gobierno CDMX

La jefa de Gobierno refrendó que la atención de los derechos básicos, como el acceso al agua y la prevención de inundaciones, forma parte de las prioridades de su administración, junto con la transformación del espacio público y la ampliación de alternativas de movilidad para las y los habitantes de Magdalena Contreras.

Al tomar la palabra, el secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza Hernández, detalló que, como parte de estas acciones, se construyó un muro de contención de 117 m, de cinco m de alto por nueve m de ancho en la cañada de La Coyotera, donde el año pasado un taponamiento generó un cuello de botella que elevó el nivel del agua y provocó afectaciones en viviendas. Explicó que, tras la construcción de esta infraestructura, durante este año el flujo se ha regulado y no se han registrado problemas en ese punto.

La planta tratadora de San Nicolás Totolapan opera con personal femenino capacitado para el saneamiento de agua. ı Foto: Gobierno CDMX

Explicó que el nuevo sistema de conducción pluvial tiene una longitud de 117 metros e integra 40 cajas de concreto de 2.5 metros de ancho por 2.5 metros de alto. Con esta infraestructura, la capacidad de conducción y regulación pasará de 3 mil 800 litros por segundo a más de 11 mil litros por segundo.

Precisó que el sistema incorpora una caja deflectora de concreto de más de nueve metros, que concentra los flujos y disminuye la fuerza del escurrimiento antes de conducirlo hacia la barranca mediante un conjunto de tuberías. Posteriormente, el agua pasa por una caja amortiguadora que permite incorporar escurrimientos de la cuenca y conducirlos hacia la cañada.

La planta tratadora de San Nicolás Totolapan opera con personal femenino capacitado para el saneamiento de agua. ı Foto: Gobierno CDMX

Por otra parte, informó que se rehabilitó la planta de tratamiento de agua Rio Magdalena, con lo que su capacidad pasó de 25 a 50 litros por segundo de agua tratada. El líquido recibe un segundo uso para el riego de áreas verdes y servicios sanitarios en instalaciones de la alcaldía.

El alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida, destacó los avances en obras impulsadas por el gobierno de Clara Brugada en infraestructura hídrica, la construcción de una nueva Utopía y el próximo arranque del Cablebús, como parte de las acciones para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la colonia San Nicolás y atender demandas históricas de esta comunidad.

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