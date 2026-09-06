Localizan con vida a investigadora ecuatoriana Jenny Kalindy Bolívar desaparecida en CDMX

La investigadora ecuatoriana Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo fue localizada con vida y fuera de riesgo a 11 días de haber sido reportada como desaparecida en la Ciudad de México, informó vía X la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján.

La estudiante del Doctorado en Historia del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) fue encontrada en inmediaciones de Huipulco, en la alcaldía Tlalpan, confirmó la titular de la Fiscalía.

De acuerdo con la información difundida por la dependencia, tras su localización Jenny fue trasladada por personal especializado a un hospital para recibir valoración y atención médica. Su vida se encuentra fuera de riesgo.

Confirmamos la localización con vida de Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo, estudiante del doctorado en el CIESAS, quien fue encontrada en inmediaciones de Huipulco, Tlalpan.



Jenny fue trasladada por personal especializado a un hospital para su valoración y atención médica. Su… — Bertha Alcalde Luján (@BerthaAlcalde) September 6, 2026

La confirmación se dio mientras la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, la madre buscadora Jacqueline Palmeros y académicos solidarios de la UNAM participaban en una jornada de búsqueda en Coyoacán, donde colocaban fichas y repartían volantes para tratar de localizarla.

Bolívar Guayacundo, de 40 años y 1.57 metros de estatura, fue vista por última vez el 26 de agosto a las 15:00 horas, en la colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán. De acuerdo con su ficha de búsqueda, al momento de su desaparición vestía un vestido negro y tenía como seña particular melasma en las mejillas.

La Fiscalía capitalina agradeció la colaboración de su red de apoyo, de la comunidad académica y de todas las personas que participaron en las labores de búsqueda. La dependencia adelantó que en breve compartirá mayor información sobre el caso.

Por su parte, la familia de Jenny prepara un comunicado oficial sobre su localización, por lo que se espera que en las próximas horas dé a conocer su postura y mayores detalles sobre el estado de la investigadora.

Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo es originaria de Ecuador. Estudió Comunicación Social en la Universidad Central del Ecuador y posteriormente cursó una Maestría de Investigación en Historia en FLACSO Ecuador, antes de continuar su formación académica en México.

Hasta el momento, no se han informado públicamente las circunstancias en las que fue localizada ni las razones por las que se encontraba en Huipulco.

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