Presenta Morena CDMX a Ángel Tamariz como nuevo vocero de la bancada local; va por combatir desinformación

Ángel Tamariz fue presentado como nuevo vocero de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México.

El presidente de Morena en la Ciudad de México, Paulo Emilio García, presentó este domingo al diputado Ángel Tamariz como el nuevo vocero de la bancada guinda en el Congreso local.

Tamariz Sánchez sucederá las labores del hoy líder del partido en la capital del país, quien reemplazó a Héctor Díaz Polanco el pasado 19 de julio en la dirigencia local de la agrupación.

Ángel Tamariz (centro, archivo) señaló que combatir la desinformación será una de las principales tareas de la vocería de Morena en el Congreso local. ı Foto: FB del legislador

“Esta vocería es de puertas abiertas, les vamos a estar escuchando, recibiendo, platicando, dando información, dando datos. Y cuando no los tengamos, aquí se los estaremos dando. Cuando haya preguntas incómodas, pues habrá que responderlas”, aclaró en conferencia de prensa el diputado por Álvaro Obregón, Ángel Tamariz.

TE RECOMENDAMOS: Supervisa obras Clara Brugada renueva sistema hidráulico en La Magdalena Contreras

Noticias falsas de opositores, eje fundamental de nueva vocería de Morena

Tras la presentación de Ángel Tamariz como nuevo vocero de los diputados y diputadas de Morena a nivel local, el legislador enfatizó que su labor se concentrará en combatir los ataques y la desinformación que, según señaló, el bloque opositor se ha encargado de difundir en medios de comunicación.

Morena sigue creciendo de la mano del pueblo de México.



Nuestro movimiento pasó de 2.3 millones de afiliadas y afiliados en 2023 a 11.6 millones en 2026.



En apenas tres años, más de 9 millones de personas se sumaron a Morena, que hoy cuenta con una militancia muy superior a la… pic.twitter.com/h0NPVFswGg — Morena CDMX (@MorenaCiudadMex) September 3, 2026

“Existe toda una andanada de ataques y de desinformación que engaña a la población y que ofende incluso la inteligencia de la gente desde la oposición con información falsa, noticias falsas, así que defender el proyecto transformador feminista, social y de justicia que está encabezando la jefa de Gobierno, Clara Brugada, también va a ser una de las tareas que vamos a estar haciendo aquí”, expuso el diputado.

En ese aspecto, Tamariz Sánchez criticó que partidos como PRI, PAN y Movimiento Ciudadano hayan empleado una ruta de la noticia falsa cuyo fin, afirmó, no es otro que dañar las aspiraciones de la Cuarta Transformación.

Al centro, Ángel Tamariz, nuevo vocero de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. ı Foto: FB del legislador

La supuesta ruta de la noticia falsa consiste en cuatro pasos, según el nuevo vocero de la bancada local de Morena: la difusión de información apócrifa en cuentas fantasma; la amplificación de dichos datos con periodistas de renombre; un salto mediático que convierte el rumor en parte de la conversación pública; y una legitimación de cada noticia falsa.

“Ahora se inventaron un chat en el que supuestamente el secretario de Gobierno está hablando con los alcaldes, en el que se dice que se está convocando a la asamblea del día de ayer”, expuso el morenista.

“Algunos trascendidos también dando por hecho que piden cuota y acarreo para el evento de Morena en Tlatelolco de este sábado, ya basados en ese chat. No pasaron ni un par de horas y el secretario de Gobierno ya lo había desmentido”, aclaró Ángel Tamariz, luego de que varios medios difundieran información ligada a actos de acarreo durante la asamblea que Morena organizó este sábado en Tlatelolco.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am