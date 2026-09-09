Brugada lanza ‘Código 1′ en CDMX: 2 mil 44 patrullas reforzarán vigilancia en calles

CDMX desplegará más de 8 mil policías y 2 mil patrullas con nueva

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la presentación de la estrategia de seguridad “Código 1, Policía en tu Calle” en la alcaldía Álvaro Obregón, acompañada por el alcalde Javier López Casarín; el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero; el secretario de Atención y Participación Ciudadana, Tomás Pliego Calvo; el secretario de Seguridad Ciudadana, Lic. Pablo Vázquez Camacho; enlaces de territorios de paz como Giovanna Sánchez Maldonado; y el subsecretario Toño Jiménez.

Durante el evento, la mandataria informó que la capital cuenta con 3 mil 500 patrullas nuevas y 120 mil videocámaras, además de resaltar los avances logrados en materia de seguridad: “les quiero decir que acabamos de concluir el mes de agosto y se convirtió en el mes de agosto con menos homicidios desde hace 29 años en la ciudad de México”.

La estrategia territorial contempla reestructurar los 1,022 cuadrantes policiales para duplicar la presencia operativa mediante un patrullaje universal calle por calle y un patrullaje focalizado en zonas de alta incidencia delictiva.

CDMX desplegará más de 8 mil policías y 2 mil patrullas con nueva ı Foto: Especial

Este esquema se respaldará con control tecnológico de geolocalización y la supervisión de la Red de Enlaces por la Paz, conformada por vecinos voluntarios que evaluarán de manera directa la actuación policial.

Al respecto, Brugada Molina enfatizó la importancia de la cercanía institucional señalando: “Queremos una policía siempre próxima, cercana a las comunidades. Queremos una estrategia de seguridad, participativa y territorial.”

Asimismo, la titular del Ejecutivo local subrayó que la percepción ciudadana debe reflejar el esfuerzo operativo diario de las corporaciones: “El patrullaje de proximidad busca también que no solo bajen los delitos, sino que la policía sea conocida por la gente.”

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Finalmente, el programa impulsará un modelo de gobierno basado en la corresponsabilidad y el contacto directo con la ciudadanía, donde gabinete y autoridades locales supervisarán semanalmente el cumplimiento de las rutas en campo.

La Jefa de Gobierno concluyó que esta acción forma parte de la visión general de la administración capitalina: “Menos escritorio y más territorio. Menos distancia y más comunidad. Un gobierno que no mira la ciudad desde arriba, sino que la transforma todos los días desde abajo.”

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MSL