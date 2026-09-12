CDMX registra MALA calidad del aire HOY 12 de septiembre: ¿qué pasa con la Contingencia Ambiental?

Consulta el estado de la calidad del aire en el Valle de México ante la activación de la Contingencia Ambiental.

Este sábado 12 de septiembre de 2026 se registra MALA calidad del aire en la Ciudad de México y su zona conurbada del Estado de México, lo que representa riesgo alto a la salud y mantiene activa la sexta Contingencia Ambiental del año.

En La Razón de México te compartimos, cada hora, el estado de la calidad del aire con base en el más reciente informe del Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT), que lleva registro de las concentraciones de contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

¿Cómo está la calidad del aire este sábado 12 de septiembre en CDMX?

A las 18:00 horas de este sábado 12 de septiembre, cinco estaciones de monitoreo en la Ciudad de México registran MALA calidad del aire:

Benito Juárez (BJU)

Coyoacán (CCA)

Iztacalco (IZT)

Álvaro Obregón (PED)

Iztapalapa (UIZ)

Al mismo tiempo, cuatro estaciones registran calidad del aire ACEPTABLE:

Tlalpan (AJM)

Gustavo A. Madero (GAM)

Venustiano Carranza (MER)

Iztapalapa (SAC)

En tanto, cinco estaciones registran BUENA calidad del aire:

Azcapotzalco (CAM)

Cuajimalpa (CUA)

Cuauhtémoc (HGM)

Miguel Hidalgo (MGH)

Tláhuac (TAH)

Al menos dos estaciones de monitoreo no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Cuajimalpa (SFE)

Coyoacán (UAX)

¿Cómo está la calidad del aire este 12 de septiembre en el Edomex?

A las 18:00 horas, una estación de monitoreo en el Estado de México registra MALA calidad del aire:

Cuautitlán Izcalli (CUT)

En tanto, dos estaciones reportan calidad del aire ACEPTABLE:

Nezahualcóyotl (FAR)

Tlalnepantla (TLA)

Al mismo tiempo, 8 estaciones reportan BUENA calidad del aire:

Atizapán (ATI)

Ecatepec (LLA)

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Nezahualcóyotl (NEZ)

Ecatepec (SAG)

Tultitlán (TLI)

Coacalco (VIF)

Ecatepec (XAL)

Además, dos estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Naucalpan (FAC)

El estado de la calidad del aire a las 18:00 horas del sábado 12 de septiembre del 2026. ı Foto: SIMAT

¿Cómo esta el índice de radiación UV en la ZMVM?

En la Zona Metropolitana del Valle de México se registran niveles mínimos de radiación ultravioleta (UV), por lo que no es necesario utilizar protección al salir a las calles . Sin embargo, al exponerse al sol, se recomienda utilizar:

Sombrero

Gafas con filtro UV

Protector solar con FPS 30 o superior

Permanecer en la sombra o en interiores

¿Cuántas Contingencias suman en lo que va de 2026?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora el estado de la calidad del aire y, cuando se registran concentraciones elevadas de contaminantes, como ozono o partículas PM10 y PM2.5, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental para evitar afectaciones a la salud de la población.

El pasado 1 de enero se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental a nivel regional, en el sureste de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Posteriormente, el 8 de enero se activó la primera Contingencia Ambiental por ozono en toda la zona metropolitana.

El 12 de febrero se declaró la segunda Contingencia, que se extendió por 51 horas. Horas después de la suspensión, el 15 de febrero se reactivó la medida ante la persistencia de los contaminantes, y se levantó el 17 de febrero, tras casi 48 horas.

El pasado 10 de marzo se activó la cuarta Contingencia Ambiental, que se suspendió después de alrededor de 27 horas. En tanto, la quinta emergencia ambiental se activó el pasado 25 de abril y se levantó alrededor de 28 horas después.

En tanto, este 12 de septiembre, la CAMe activó la sexta Contingencia Ambiental para la Zona Metropolitana del Valle de México al registrar altos niveles de ozono.

Durante el 2025, la CAMe declaró un total de seis contingencias, la última el 25 de abril.

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cehr