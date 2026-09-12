Hoy No Circula domingo 13 de septiembre de 2026: estos autos no circulan en CDMX y Edomex por Contingencia Ambiental

Hoy No Circula aplica este domingo 13 de septiembre de 2026 tras la activación de la sexta Contingencia Ambiental del año.

De las 05:00 a las 22:00 horas

Tras la activación de la sexta Contingencia Ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó la aplicación extraordinaria del programa Hoy No Circula para este domingo 13 de septiembre de 2026.

Con el objetivo de reducir la emisión de contaminantes, las restricciones estarán vigentes desde las 05:00 hasta las 22:00 horas en la Ciudad de México y en su zona conurbada del Estado de México.

Se activa la Fase I de la Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México



Más información: https://t.co/tROocPErAZ pic.twitter.com/CNMWSkxegE — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 12, 2026

Hoy No Circula: así aplica este domingo 13 de septiembre por Contingencia Ambiental

Aunque el programa Hoy No Circula normalmente no aplica los domingos, las autoridades ambientales determinaron restringir la circulación de:

Vehículos con holograma 1 y terminación de placa 1, 3, 5, 7 y 9

Vehículos con holograma 2

Vehículos con holograma 0 y 00 , engomado ROSA y terminación de placa 7 u 8

Vehículos sin holograma de verificación

Vehículos con pase turístico

Vehículos con permiso para circular sin placas

Vehículos con placas foráneas

Taxis con holograma 2 o con holograma 1, con terminación 1, 3, 5, 7 y 9, así como holograma O y 00 con engomado rosa y terminación de placa 7 u 8 no podrán circular desde las 10:00 horas

En tanto, están exentos de las restricciones:

Vehículos con holograma 0 y 00 , con engomado diferente al ROSA y terminación de placa 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9

Vehículos con holograma 1 con terminación de placa 0, 2, 4, 6 y 8

Motocicletas

Vehículos eléctricos, híbridos, con matrícula ecológica o con holograma tipo exento

Vehículos con placas para personas con discapacidad

Vehículos en emergencias médicas

Unidades de emergencia, salud, seguridad, bomberos y protección civil

Transporte público

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en 2026?

Incumplir las restricciones vehiculares del programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas y la retención del vehículo .

De acuerdo con los artículos 90 y 118 el Reglamento de Tránsito del Estado de México, la multa por no respetar el Hoy No Circula es de hasta 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA)

Desde el pasado 1 de febrero, el valor de la UMA es de 117.31 pesos, lo que equivale a una sanción de hasta 2 mil 346 pesos en el Estado de México; además, los vehículos podrán ser traslados al corralón.

En el caso de la Ciudad de México, el artículo 47 del Reglamento de Tránsito establece multas que van desde los 2 mil 346 pesos hasta los 3 mil 519 pesos para quienes no acaten las restricciones del Hoy No Circula.

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cehr