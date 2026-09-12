Hoy No Circula domingo 13 de septiembre de 2026: estos autos no circulan en CDMX y Edomex por Contingencia Ambiental

Tras la activación de la sexta Contingencia Ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó la aplicación extraordinaria del programa Hoy No Circula para este domingo 13 de septiembre de 2026.
Con el objetivo de reducir la emisión de contaminantes, las restricciones estarán vigentes desde las 05:00 hasta las 22:00 horas en la Ciudad de México y en su zona conurbada del Estado de México.
Hoy No Circula: así aplica este domingo 13 de septiembre por Contingencia Ambiental
Aunque el programa Hoy No Circula normalmente no aplica los domingos, las autoridades ambientales determinaron restringir la circulación de:
CAMe extiende Contingencia Ambiental para este domingo 13 de septiembre; así aplica el Hoy No Circula
- Vehículos con holograma 1 y terminación de placa 1, 3, 5, 7 y 9
- Vehículos con holograma 2
- Vehículos con holograma 0 y 00, engomado ROSA y terminación de placa 7 u 8
- Vehículos sin holograma de verificación
- Vehículos con pase turístico
- Vehículos con permiso para circular sin placas
- Vehículos con placas foráneas
- Taxis con holograma 2 o con holograma 1, con terminación 1, 3, 5, 7 y 9, así como holograma O y 00 con engomado rosa y terminación de placa 7 u 8 no podrán circular desde las 10:00 horas
En tanto, están exentos de las restricciones:
- Vehículos con holograma 0 y 00, con engomado diferente al ROSA y terminación de placa 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9
- Vehículos con holograma 1 con terminación de placa 0, 2, 4, 6 y 8
- Motocicletas
- Vehículos eléctricos, híbridos, con matrícula ecológica o con holograma tipo exento
- Vehículos con placas para personas con discapacidad
- Vehículos en emergencias médicas
- Unidades de emergencia, salud, seguridad, bomberos y protección civil
- Transporte público
¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en 2026?
Incumplir las restricciones vehiculares del programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas y la retención del vehículo.
De acuerdo con los artículos 90 y 118 el Reglamento de Tránsito del Estado de México, la multa por no respetar el Hoy No Circula es de hasta 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA)
Desde el pasado 1 de febrero, el valor de la UMA es de 117.31 pesos, lo que equivale a una sanción de hasta 2 mil 346 pesos en el Estado de México; además, los vehículos podrán ser traslados al corralón.
En el caso de la Ciudad de México, el artículo 47 del Reglamento de Tránsito establece multas que van desde los 2 mil 346 pesos hasta los 3 mil 519 pesos para quienes no acaten las restricciones del Hoy No Circula.
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cehr