Activan Alerta Amarilla en toda la CDMX por lluvias, granizo y viento HOY 12 de septiembre

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en las 16 alcaldías de la Ciudad de México ante el pronóstico de lluvias fuertes, posible caída de granizo y rachas de viento para la tarde y noche de este sábado 12 de septiembre.
La alerta estará vigente de las 17:00 a las 22:00 horas y contempla precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, además de vientos que podrían superar los 50 kilómetros por hora.
¿Cuáles son las alcaldías con alerta?
Las demarcaciones incluidas son:
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- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
¿Qué riesgos prevén por las lluvias en CDMX?
Protección Civil advirtió que las lluvias podrían provocar encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas de la capital.
Las rachas de viento, por su parte, elevan el riesgo de caída de ramas, árboles y lonas.
Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron retirar basura de las coladeras dentro y fuera de los hogares para evitar obstrucciones; cerrar puertas y ventanas, así como evitar cruzar vialidades donde haya corrientes de agua.
También pidieron a quienes salgan de casa llevar paraguas o impermeable y mantenerse atentos a los avisos oficiales, debido a que las condiciones meteorológicas pueden cambiar durante la tarde y noche.
Asimismo, en caso de una emergencia recomiendan a la población puede comunicarse al 911 o al número de Protección Civil: 55 5683 2222.
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MSL