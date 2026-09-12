Toma precauciones

Activan Alerta Amarilla en toda la CDMX por lluvias, granizo y viento HOY 12 de septiembre

Las 16 alcaldías se encuentran bajo Alerta Amarilla ante condiciones que también podrían provocar fuertes rachas de viento

Fuertes lluvias en la CDMX
Fuertes lluvias en la CDMX Foto: Cuartoscuro
Por:
La Razón Online

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en las 16 alcaldías de la Ciudad de México ante el pronóstico de lluvias fuertes, posible caída de granizo y rachas de viento para la tarde y noche de este sábado 12 de septiembre.

La alerta estará vigente de las 17:00 a las 22:00 horas y contempla precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, además de vientos que podrían superar los 50 kilómetros por hora.

¿Cuáles son las alcaldías con alerta?

Las demarcaciones incluidas son:

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  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • La Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

¿Qué riesgos prevén por las lluvias en CDMX?

Protección Civil advirtió que las lluvias podrían provocar encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas de la capital.

Las rachas de viento, por su parte, elevan el riesgo de caída de ramas, árboles y lonas.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron retirar basura de las coladeras dentro y fuera de los hogares para evitar obstrucciones; cerrar puertas y ventanas, así como evitar cruzar vialidades donde haya corrientes de agua.

También pidieron a quienes salgan de casa llevar paraguas o impermeable y mantenerse atentos a los avisos oficiales, debido a que las condiciones meteorológicas pueden cambiar durante la tarde y noche.

Asimismo, en caso de una emergencia recomiendan a la población puede comunicarse al 911 o al número de Protección Civil: 55 5683 2222.

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MSL

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