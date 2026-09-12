Activan Alerta Amarilla en toda la CDMX por lluvias, granizo y viento HOY 12 de septiembre

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en las 16 alcaldías de la Ciudad de México ante el pronóstico de lluvias fuertes, posible caída de granizo y rachas de viento para la tarde y noche de este sábado 12 de septiembre.

La alerta estará vigente de las 17:00 a las 22:00 horas y contempla precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, además de vientos que podrían superar los 50 kilómetros por hora.

¿Cuáles son las alcaldías con alerta?

Las demarcaciones incluidas son:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes, #viento con rachas fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del sábado 12/09/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/ZU5pEiYfUH — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 12, 2026

¿Qué riesgos prevén por las lluvias en CDMX?

Protección Civil advirtió que las lluvias podrían provocar encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas de la capital.

Las rachas de viento, por su parte, elevan el riesgo de caída de ramas, árboles y lonas.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron retirar basura de las coladeras dentro y fuera de los hogares para evitar obstrucciones; cerrar puertas y ventanas, así como evitar cruzar vialidades donde haya corrientes de agua.

También pidieron a quienes salgan de casa llevar paraguas o impermeable y mantenerse atentos a los avisos oficiales, debido a que las condiciones meteorológicas pueden cambiar durante la tarde y noche.

Asimismo, en caso de una emergencia recomiendan a la población puede comunicarse al 911 o al número de Protección Civil: 55 5683 2222.

🌬️Ante el pronóstico de #vientos fuertes en la Ciudad de México, toma en cuenta las siguientes recomendaciones:



▶️No subas a lugares altos y expuestos al viento

▶️Guarda/retira objetos del exterior que puedan caer

▶️Cierra puertas y ventanas que puedan azotarse

▶️Apártate de… pic.twitter.com/yrf7y81Vk0 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 12, 2026

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MSL