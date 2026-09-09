Lluvias provocan severa inundación de la vía José López Portillo, en Tultitlán | VIDEO

Lluvias provocan inundación en la vía José López Portillo, en Tultitlán, Estado de México.

Las fuertes lluvias registradas este miércoles provocaron severas inundaciones en la avenida José López Portillo, a la altura del punto conocido como “La Bandera”, en el municipio de Tultitlán, Estado de México.

La acumulación de agua impidió el paso de los vehículos y provocó afectaciones al transporte público, lo que complicó el traslado de cientos de personas que utilizan esta importante vialidad al norte del Valle de México.

⭕ Vía José López Portillo se inunda a la altura de "La Bandera"; suspenden servicio del Mexibús L2 en Tultitlán



🔵 La avenida José López Portillo volvió a registrar inundaciones de consideración a la altura del punto conocido como "La Bandera", paralizando por completo la… pic.twitter.com/I1MaR4ETQG — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 10, 2026

Debido a la severa inundación, la Línea 2 del Mexibús suspendió su servicio desde alrededor de las 17:00 horas. Usuarios quedaron varados, y algunos optaron por descender y continuar su recorrido a pie, incluso a través del agua.

No fue sino hasta después de las 21:00 horas que el Mexibús reanudó sus operaciones a la altura de Tultitlán, después de que personal del municipio acudieron a desazolvar coladeras y otras acciones para facilitar el desfogue del agua estancada en distintos puntos de la vialidad.

Otro vialidad afectada fue la avenida Recursos Hidráulicos, donde el pasado 6 de septiembre se registró la muerte de seis personas al interior de una unidad del transporte público, que quedó varada en una inundación.

Las precipitaciones también ocasionaron problemas en ambos sentidos del Circuito Exterior Mexiquense, donde se reportaron anegaciones en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

En Cuautitlán Izcalli, las autoridades activaron el Operativo Tláloc para atender las distintas afectaciones por el aguacero en puntos como la avenida Jiménez Cantú, la avenida Primero de Mayo y la Unidad Habitacional Niños Héroes, donde personal de Protección Civil y Bomberos trasladaron en camionetas a personas que quedaron varadas por la lluvia.

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cehr