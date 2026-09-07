Mueren 6 personas en combi por inundación en Tultitlán | VIDEO

Este domingo se registraron fuertes lluvias en distintas entidades de la República mexicana, derivado de esto, se propició una inundación en Tultitlán, Estado de México, y seis personas que viajaban en una combi perdieron la vida.

Una camioneta de transporte público quedó atrapada en el agua por la inundación que se reistró cerca de la estación Cueyamil del Tren Felipe Ángeles-Buenavista ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Estado de México.

De acuerdo con la información extraoficial que se conoce, presuntamente las víctimas de esta tragedia fueron cuatro mujeres y dos hombres, de quienes no se ha revelado la identidad hasta el momento.

Inundación en Tultitlán ı Foto: Redes Sociales

Inundación en Tultitlán

Durante las últimas horas de este 6 de septiebre se registraron fuertes lluvias, por lo que varias vialidades de distintos municipios del Estado de México sufrieron inundaciones, entre estos Tultitlán.

La unidad de transporte público de la Ruta 30 se encontraba circulando por la avenida Recursos hidráulicos el domingo, pero el nivel del agua impidió que continuara su curso, por lo que esta se frenó frente a la estación Cueyamil del Suburbano.

Inundación en Tultitlán ı Foto: Redes Sociales

Se presume de manera preeliminar que la posible causa de muerte de las seis personas que viabajan a bordo de la combi fue la inhalación de gas carburante por una fuga al interior de la unidad de transporte.

Diversos medios señalan que; luego de que el nivel del agua descendiera en la vialdidad, la unidad de transporte con el número económico 97 permanecía inmóvil en el lugar, por lo que personas que se encontraban en la vidalidad se acercaron para saber qué era lo que ocurría.

🚨 #ReporteVial ⚠️ #Tultitlán



Se registra cierre de la 📍Vía López Portillo a la altura de la Bandera con una afectación de 3.8 km. aproximadamente en ambas direcciones, generado por severa inundación.



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✅ Tomar vías alternas.

✅ Mantener la calma.



Ante… pic.twitter.com/L7bCXAqS5O — C5 Estado de México (@C5Edomex) September 7, 2026

Tres personas que estaban dentro de la combi; incluyendo al conductor, permanecían inmóviles dentro de la unidad, mientras que las otras tres personas lograron descender de la unidad; sin embargo, estas se dervanecieron unos metros delante de la combi.

Elementos de Paramédicos de Protección Civil y Bomberos (PCyB) de Tultitlán acudieron al lugar y acordonaron la zona; y luego de revisar a los pasajeros y a las personas que se encontraban fuera, se percataron que ninguno presentaba signos vitales.

Hasta el momento la investigación por parte de las autoridades municipales continúan, por lo que no se ha determinado de manera oficial la causa de muerte de las seis personas que viabajan a bordo de la unidad.

Una familia murió atrapada en un pesero por las inundaciones de Tultitlán. Seis personas fallecieron intoxicadas en el transporte público abastecido con gas, que se quedó varado en la calle. pic.twitter.com/sT3i3A9XeY — Javier Alatorre (@Javier_Alatorre) September 7, 2026

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