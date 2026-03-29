Causa indignación caso de Diana Belén, mujer hallada sin vida en Tultitlán tras denunciar asesinato de sus perritos

En un caso que ha conmocionado a la opinión pública en el Estado de México y en todo el país, Diana Belén Ramírez, conocida como “Anaid Bel”, habría sido hallada sin vida en el municipio de Tultitlán, tan solo unos días después de haber denunciado el asesinato de uno de sus perros, y la falta de respuesta de las autoridades ante este hecho.

Medios locales reportaron que “Anaid Bel” fue hallada sin vida en Tultitlán, Estado de México, entre el viernes 20 y el sábado 21 de marzo. La mujer de 37 años había sido reportada como desaparecida el 18 de marzo.

🔴Continúan prófugos los homicidas de la activista y rescatista de animales Diana Belén García Alfaro, conocida en redes sociales como Anaid Bel, reportada como desaparecida el pasado 19 de marzo y hallada sin vida en el municipio de Tultitlán. Días antes, había denunciado ante… pic.twitter.com/mEAw8l9lVM — Azucena Uresti (@azucenau) March 29, 2026

Aunque el hallazgo sin vida no ha sido confirmado por ninguna autoridad del Estado de México, llamó la atención de los usuarios en redes sociales que el mismo se reportó después de meses de que la mujer denunciara amenazas de sus vecinos, así como el asesinato de una de sus mascotas y lo que consideró inacción de las autoridades para tomar cartas en el asunto.

Diana Belén se dedicaba a rescartar perritos de la calle, hasta que recibió amenazas

En su perfil de Facebook, se aprecian publicaciones en donde Diana Belén se refiere constantemente a su labor para cuidar perritos rescatados de la calle.

En sus medios digitales hacía peticiones de alimento, croquetas, cobijas y dinero para cuidar a los animales que, según sus testimonios, recogía de las calles de Tultitlán.

No obstante, en algún momento de finales del año pasado, la mujer comenzó a enemistarse con algunos de sus vecinos, quienes, incluso, comenzaron a amenazar con asesinarla a ella y a sus mascotas.

“Vecinos maleantes quieren entrar a como dé lugar a la casa donde rentamos. [...] Esos señores santeros me rompieron la chapa y me tienen amenazada de que si digo algo nos matarán. Vivo sola con mis perritos, son ocho y no encuentro a uno”, escribió el 4 de diciembre de 2025.

Posteriormente, la mujer informó que denunció las amenazas ante las autoridades pertinentes, pero acusó que nunca obtuvo respuesta por su demanda. Según Diana Belén, los vecinos que la amenazan tienen vínculos con funcionarios públicos, lo que los protege de la acción judicial.

Finalmente, después de meses de amenazas e intimidaciones, la mujer informó, el 9 de marzo, que estas personas asesinaron a uno de sus perritos, de nombre “Chiguita”. Nuevamente, denunció que las autoridades no intervinieron, pese a sus constantes denuncias.

Días después, se reportó que Diana Belén había sido hallada sin vida, lo que personas cercanas al caso consideraron un presunto homicidio, ante la presión que la mujer ejerció para hacer justicia por sus animales.

No obstante, autoridades no han confirmado el hecho, y se presume que los presuntos homicidas siguen prófugos.

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