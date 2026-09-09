Renuncia alcaldesa de Acatlán de Osorio, Puebla, tras dimisión de síndico y 7 regidores

La presidenta municipal de Acatlán de Osorio, Guadalupe Lucero Bárcenas, el síndico David Fernando Chico Rascón, y siete regidores y regidoras presentaron su renuncia ante el Congreso del Estado de Puebla.

Durante la sesión de este miércoles, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales informó que recibió la renuncia de 9 de los 10 integrantes del Cabildo.

El único que no dejó el cargo fue Jesús Reyes Ramírez, regidor de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, quien fue citado a comparecer ante el Congreso este 10 de septiembre, a las 13:00 horas.

“Fue presentado un escrito de la ciudadana Guadalupe Lucero Bárcenas, por el cual presenta una renuncia voluntaria definitiva e irrevocable para la separación de su cargo. En ese sentido, tenemos nueve renuncias de los integrantes de este Cabildo”, precisó la Dirección Jurídica.

Las otras siete renuncias firmadas corresponden a:

Juliana Isabel Jiménez Velázquez , regidora de Grupos Vulnerables, Personas con Discapacidad y Juventud

América Andrea Domínguez Juárez , regidora de Igualdad de Género

Juan José Gómez García , regidor de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil

Luis Escamilla González , regidor de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales

Maricruz Bello Nacer , regidora de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería

Lourdes Beatriz Maceda Loyola , regidora de Salubridad y Asitencia Pública

María Cruz Sánchez Romero, regidora de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos

Originalmente, las y los integrantes del Cabildo estaban citados a comparecer ante Congreso para “dar respuesta, pruebas y los alegatos que considere pertinentes”, en medio de un procedimiento de revocación de mandato de la presidenta municipal, regidoras, regidores y el síndico del Ayuntamiento.

Ante la situación política en Acatlán de Orosio, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales, de Movimiento Ciudadano, instó al Congreso a no “actuar sin certeza jurídica”, e insistió en que las y los munícipes ratifiquen su renuncia “de viva voz”, y “que externen que no fueron [obligados a dimitir] a través de presiones o coacción alguna”.

“No vamos a a sentar el precedente en Puebla de que cualquier crisis política se resuelva desapareciendo poderes municipales sin el debido proceso y sin garantizar el derecho de audiencia de los involucrados” Fedrha Isabel Suriano Corrales, diputada local de Puebla



Ante el exhorto, la Dirección Jurídica señaló que las renuncias contienen firmas y huellas digitales, lo que, argumentó, “nos da una certeza de que lo firmaron, obviamente, las propias personas”.

No obstante, toda vez que las renuncias no han sido autorizadas, sostuvo que las y los integrantes del Cabildo todavía pueden comparecer este 10 de septiembre ante el Congreso “para acreditar que no presentó su renuncia o incluso ofrecer las pruebas correspondientes”.

En declaraciones a la prensa, el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Julio Huerta Gómez, señaló que las eventuales renuncias de las y los integrantes del Cabildo no detienen las investigaciones en su contra iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Puebla y la Auditoría Superior del Estado (ASE) por su presunta con la banda de “Los Rojos”.

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cehr