Investigan redes de protección a munícipe detenido en Puebla

EL SECRETARIO de Seguridad federal, ayer, en la conferencia en Palacio Nacional.

EL GOBIERNO federal investiga posibles redes de protección de la organización criminal vinculada con la estructura delincuencial presuntamente encabezada por el alcalde morenista de Esperanza, Puebla, Isaac “N”, detenido por su relación con delitos de robo de autotransporte, extorsión y secuestro.

LA INSTRUCCIÓN de la Presidenta es de cero tolerancia a la corrupción y de cero impunidad, sin importar el cargo o la afiliación política de una persona OMAR GARCÍA HARFUCH, Titular de la SSPC



Un día después de la captura del presidente municipal y de ocho personas más, entre ellas su hermano Manuel “N”, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, indicó que las investigaciones continúan para ubicar a todos los integrantes de la estructura conocida como Los Zúñiga y sus posibles apoyos.

“Estas detenciones representan un golpe a la capacidad operativa y a las posibles redes de protección de estas organizaciones. Las investigaciones continúan para detener a todos sus integrantes y contribuir a disminuir el robo en carreteras, proteger a los transportistas y fortalecer las condiciones de seguridad en el corredor Ciudad de México-Puebla-Veracruz”, afirmó.

El funcionario subrayó que la instrucción de la Presidencia de la República es de cero tolerancia a la corrupción y cero impunidad, enfatizando que las investigaciones continuarán abiertas para detener a todos los integrantes de estas redes, sin importar el cargo público ni la filiación política de los involucrados.

Informó que 111 funcionarios públicos han sido detenidos por presuntos vínculos con actividades delictivas, como resultado de la Operación Enjambre. “Entre ellos se encuentran presidentes municipales de varios estados”, señaló.

LOS ZÚÑIGA. La estructura criminal de Los Zúñiga está identificada por las autoridades federales como uno de los principales generadores de violencia e inseguridad para la industria del transporte en la región centro-sur del país. Su modus operandi abarcaba el robo con violencia de unidades de carga pesada, la apropiación de mercancías, la extorsión a comerciantes y el secuestro de choferes y usuarios de la vía federal.

Las investigaciones señalan que la banda utilizaba inmuebles estratégicos en la zona para resguardar la mercancía robada y retener a las víctimas de privación ilegal de la libertad.

Para facilitar sus operaciones, la organización habría desarrollado una red de “halcones”, encargados de vigilar los movimientos en las carreteras, identificar posibles víctimas y alertar sobre la presencia de corporaciones de seguridad.

El presunto líder de Los Zúñiga es Genaro “N”, identificado también como May o Zúñiga Alvarado, quien fue detenido el 15 de agosto en Cuitláhuac, Veracruz, de acuerdo con García Harfuch.

Durante su captura, las autoridades localizaron armas de fuego, dosis de droga y equipos telefónicos en los vehículos en los que viajaba junto con otras dos personas.

La detención de Genaro “N” permitió avanzar en las investigaciones para localizar inmuebles presuntamente utilizados por la organización y establecer sus posibles vínculos con autoridades municipales de Esperanza.