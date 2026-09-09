Quieren más dinero para Fiscalía de Veracruz, pese a su ineficacia

CATEO EN XALAPA por parte de la Policía Ministerial, llevado a cabo el 11 de agosto.

A pesar de que la Fiscalía General del Estado de Veracruz registra el mayor rezago de cadáveres almacenados en sus anfiteatros, y que año con año su personal y sus recursos económicos se han elevado, la institución podría recibir 100 millones de pesos adicionales a su presupuesto de 2026, cuya ampliación fue solicitada por la gobernadora Rocío Nahle.

El dictamen aprobado por la Comisión Permanente de Hacienda del Congreso del estado deberá ser sometido al pleno legislativo local para su aprobación y, de avalarse, los recursos de la fiscalía pasarían de mil 980 millones 946 mil pesos a dos mil 80 millones 946 mil pesos.

EL DATO: EN LOS ANFITEATROS del país se reportó que había 9,115 segmentos (en piezas), 1,158 fragmentos y 813 restos no identificados de seres humanos, al cierre del año 2025.

Si es aprobado el dictamen, será el segundo año consecutivo en que la fiscalía local reciba una ampliación en su presupuesto, ya que en 2025 el Congreso avaló 50 millones de pesos adicionales para la institución de procuración de justicia.

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De acuerdo con el dictamen, el aumento de los recursos busca cubrir necesidades operativas en las fiscalías regionales, mejorar la atención a personas que presentan denuncias y querellas, así como reforzar los servicios periciales y rehabilitar instalaciones.

LOS FONDOS. Sin embargo, la eficiencia de la fiscalía en cuanto a servicios periciales ha sido de las más reducidas en el país. De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicado el fin de semana pasado, en 2025 Veracruz fue el estado con más cuerpos de personas sin vida apilados en todo México, con dos mil 552.

Lo anterior ocurre aun cuando su presupuesto y personal se han incrementado año tras año a partir de 2023.

En ese año, los fondos ejercidos por la institución encargada de la función de servicios periciales y medicina forense de la Fiscalía de Veracruz fue de 109.6 millones de pesos corrientes. Al año siguiente, la cifra aumentó a 283.7 millones y, para 2025, fue de 297.7 millones.

23 Anfiteatros hay en Veracruz, la mayor cantidad en el país

Es decir que, de 2023 a 2025, se tuvo un incremento de 171.6 por ciento, con lo cual en 2025 Veracruz se ubicó en el quinto estado con mayor presupuesto ejercido en todo el país.

PLANTILLA LABORAL. En cuanto al personal de servicios periciales y medicina forense, pasó de reportar 520 servidores públicos en 2023 a 544 en 2025.

Del total de la plantilla, 479 trabajadores corresponden a personas peritas, 62 son personal administrativo, cuerpo directivo y una persona titular. En 2024 se reportó un total de 473 personas peritas, 59 de personal administrativo y tres perfiles directivos.

A nivel nacional al cierre de 2025, 15 mil 033 personas ejercieron sus funciones en las instituciones de servicios periciales y/o servicio médico forense.

Por ámbito de gobierno, dos mil 090 pertenecieron a la Fiscalía General de la República (FGR) y 12 mil 943 a las unidades estatales (UE). Al comparar con 2024, el personal de la FGR aumentó 6.6 por ciento, mientras que el de las UE creció 2.2 por ciento.

EL TIP: EN EL ESTADO, 61.6% del personal de servicios periciales y/o de medicina forense correspondió a mujeres.

ÁREA FORENSE. En cuanto a los cadáveres recibidos en 2025, Veracruz se ubicó entre los primeros lugares, al reportar un total de cuatro mil 783, de los cuales 717 fueron mujeres y tres mil 968, hombres.

Durante 2025, la FGR y las UE recibieron 97 mil 920 cadáveres. En contraste con 2024, los cadáveres recibidos disminuyeron 2.1 por ciento.

De acuerdo con su estado de conservación, 85 mil 152 cadáveres se recibieron completos con conservación de tejidos blandos; tres mil 116, completos en estado de descomposición; mil 172, completos esqueletizados; y 586, completos con exposición al fuego, mientras que los casos de siete mil 894 personas no fueron identificados.

Por lo que se refiere a los restos de seres humanos, se recibieron dos mil 381 piezas y 157.0 kilogramos de segmentos; 168 mil 738 piezas y 49.6 kilogramos de fragmentos; y 532 piezas de restos no identificados de seres humanos. Además, se reportaron mil 386 óbitos fetales y tres mil 718 componentes y productos de seres humanos.

RECURSOS VS. EFICIENCIA

El avance en los activos de la institución ı Foto: Especial

Aunque las cifras del Inegi no mencionan por estado cuántos cadáveres y restos humanos egresaron a nivel nacional de las instalaciones de procuración de justicia, en 2025 egresaron 90 mil 445 cadáveres identificados de la FGR y las UE; 17.5 por ciento correspondió a mujeres y 82.2 por ciento a hombres, y en 0.3 por ciento no se determinó el sexo.

En el comparativo con 2024, el total de cadáveres egresados a nivel nacional disminuyó 0.6 por ciento y, de acuerdo con el tipo de destino, 92.8 por ciento se entregó a familiares; 0.3 por ciento fue almacenado en anfiteatros; 0.1 por ciento, inhumado en panteones, y 6.6 por ciento fue entregado a personas acreditadas oficialmente para ese trámite.