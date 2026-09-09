Evelyn Salgado inicia repavimentación de avenidas en Chilpancingo

El arranque formal de los trabajos en la zona sur fue encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

El Gobierno del Estado de Guerrero inició los trabajos de repavimentación y arreglo vial en tres de las arterias más transitadas del sur de Chilpancingo, con una meta de atención superior a los 26 mil metros cuadrados de superficie.

Las cuadrillas de trabajo intervenirán la Avenida de la Juventud, la Avenida Gobernadores y la Avenida Jacarandas, tramos que suman aproximadamente cuatro kilómetros de longitud estratégica para el tránsito local.

El proyecto contempla el fresado de la carpeta asfáltica deteriorada, la nivelación del suelo, el reencarpetamiento completo y la colocación de nueva señalización vial, tanto horizontal como vertical.

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La obra utiliza recursos 100 por ciento estatales complementados con una donación de mezcla asfáltica por parte de Petróleos Mexicanos. Esta gestión permite un ahorro de casi 50 por ciento en el costo total de los trabajos.

“En esta administración no vamos a entregar ninguna obra incompleta. Con material de buena calidad, vamos a seguir trabajando hasta el último día”, aseguró la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ante vecinos de la zona.

El trazado de las obras comprende desde las inmediaciones de Casa Guerrero hasta el campus del Tecnológico de Chilpancingo. ı Foto: Especial.

Los trabajos están a cargo de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero, encabezada por Martín Vega González, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial.

El funcionario estatal explicó que la prioridad es devolverle la funcionalidad a la red urbana mediante obras integrales que garanticen una mayor durabilidad y mejoren el flujo vehicular cotidiano.

“Chilpancingo se merece obras dignas y grandes. Hoy arrancamos la pavimentación de estas tres vialidades con el objetivo de mejorar la movilidad y seguir transformando la imagen urbana de la ciudad”, expresó Vega González.

Esta intervención forma parte del plan de infraestructura para el circuito Jacarandas, un corredor vial clave que abarca desde la zona de Casa Guerrero hasta las instalaciones del Tecnológico de Chilpancingo.

La reestructuración de estas avenidas busca no solo solucionar el rezago en el mantenimiento del asfalto, sino también brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas que transitan a diario por el sector sur de la capital guerrerense.

Dimos el banderazo de inicio a la rehabilitación de las avenidas Gobernadores, Jacarandas y de la Juventud, una obra que mejorará la movilidad y transformará la imagen urbana de Chilpancingo. 🛣️



Serán más de 26 mil metros cuadrados intervenidos, con trabajos para mejorar las… pic.twitter.com/pxLUUXkjI8 — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) September 10, 2026

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JVR