Clara Brugada anuncia apoyos para familias afectadas por explosión en Álvaro Obregón

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció apoyos económicos y de vivienda para las familias afectadas por la explosión ocurrida la noche del viernes en avenida Alta Tensión, en la colonia Minas de Cristo, alcaldía Álvaro Obregón.

Tras reunirse con habitantes de la zona, Brugada informó que la prioridad de su administración será atender a las personas que resultaron lesionadas y a las familias que no podrán regresar a sus viviendas debido a los daños ocasionados por el estallido.

La mandataria capitalina indicó que instruyó a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México a dar seguimiento puntual a cada una de las personas que permanecen hospitalizadas, con el objetivo de garantizar la atención médica necesaria y acompañar a sus familiares durante su recuperación.

“Comenzaremos a entregar apoyos solidarios a las personas lesionadas y a las familias de las dos víctimas que lamentablemente perdieron la vida; además de apoyos para renta a quienes no puedan regresar a sus viviendas”, señaló Brugada en redes sociales.

Nuestra prioridad son las familias afectadas por la explosión registrada ayer en avenida Alta Tensión, alcadía @AlcaldiaAO.



Hoy me reuní con ellas para escuchar sus necesidades y revisar personalmente las acciones de atención y apoyo.



Instruí a la @SSaludCdMx dar seguimiento… pic.twitter.com/VzFO8BgqSL — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 13, 2026

De acuerdo con la información difundida, la explosión dejó dos personas fallecidas y varias más con lesiones. Autoridades capitalinas reportaron que cinco predios resultaron afectados: cuatro viviendas y un establecimiento mercantil. En total, 15 familias requieren atención tras la emergencia.

Brugada confirmó además que uno de los inmuebles presenta daño estructural, por lo que será demolido bajo medidas de seguridad. Las autoridades también prevén trabajos de apuntalamiento y revisión técnica en el área, a fin de determinar las condiciones de los predios cercanos y evitar riesgos para vecinos.

La jefa de Gobierno aseguró que las labores se mantienen en coordinación con el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín; la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Secretaría de Vivienda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Sobre las causas de la explosión, autoridades de la alcaldía informaron que un dictamen inicial apunta a una posible acumulación de gas; sin embargo, las investigaciones y peritajes continúan. También precisaron que el hecho no se habría originado dentro de la taquería ubicada en la zona, sino en un inmueble contiguo.

Brugada agradeció la solidaridad de la comunidad y afirmó que el Gobierno de la Ciudad de México mantendrá el acompañamiento a las familias durante la atención de la emergencia.

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MSL