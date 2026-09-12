CAMe extiende Contingencia Ambiental para este domingo 13 de septiembre; así aplica el Hoy No Circula

Se mantiene la Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Ante la persistencia de altas concentraciones de ozono, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) determinó mantener la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México para este domingo 13 de septiembre de 2026.

En su reporte de las 20:00 horas, la autoridad ambiental indicó que, durante este sábado, un sistema anticiclónico mantuvo las condiciones meteorológicas adversas para la dispersión de los contaminantes, entre ellas, viento débil.

Al respecto, advirtió que para este 13 de septiembre se espera una elevada acumulación de contaminantes y muy mala calidad del aire, debido que la estabilidad atmosférica en la región provocará intensa radiación solar, viento débil y escasa ventilación.

SE MANTIENE LA FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO



Más información: https://t.co/EZIa9OjBAY pic.twitter.com/JWhxTs1bpN — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 13, 2026

Hoy No Circula: así aplica este 13 de septiembre por la Contingencia Ambiental

Con el objetivo de reducir la emisión de contaminantes, que permita suspender la Contingencia Ambiental, este domingo 13 de septiembre de 2026 aplica el doble Hoy No Circula en un horario de 05:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en su zona conurbada del Estado de México:

Vehículos con holograma 1 y terminación de placa 1, 3, 5, 7 y 9

Vehículos con holograma 2

Vehículos con holograma 0 y 00 , engomado ROSA y terminación de placa 7 u 8

Vehículos sin holograma de verificación

Vehículos con pase turístico

Vehículos con permiso para circular sin placas

Vehículos con placas foráneas

Taxis con holograma 2 o con holograma 1, con terminación 1, 3, 5, 7 y 9, así como holograma O y 00 con engomado rosa y terminación de placa 7 u 8 no podrán circular desde las 10:00 horas

¿Qué vehículos sí circulan pese a la Contingencia Ambiental?

En tanto, para este 13 de septiembre están exentos de las restricciones del doble Hoy No Circula:

Vehículos con holograma 0 y 00 , con engomado diferente al ROSA y terminación de placa 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9

Vehículos con holograma 1 con terminación de placa 0, 2, 4, 6 y 8

Motocicletas

Vehículos eléctricos, híbridos, con matrícula ecológica o con holograma tipo exento

Vehículos con placas para personas con discapacidad

Vehículos en emergencias médicas

Unidades de emergencia, salud, seguridad, bomberos y protección civil

Transporte público

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cehr