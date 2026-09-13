Marchas y bloqueos en CDMX HOY 13 de septiembre: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Glorieta de las Mujeres que Luchan se encuentra en Paseo de la Reforma.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Marcha de colectivas contra la violencia de género. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

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Este domingo 13 de septiembre no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este domingo 13 de septiembre no se esperan marchas pero sí ocho concentraciones.

Concentraciones

COLECTIVA “HILOS” : Se concentrarán en la Glorieta del Ahuehuete, Av. Paseo de la Reforma y Niza, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc a las 10:00. (Nota: Proyecto político cultural “Sangre de mi sangre”, aforo estimado de 25 personas) .

DIVERSAS ORGANIZACIONES SOCIALES : Se concentrarán en Av. Paseo de la Reforma No. 211-213, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc a las 11:00. (Nota: Actividades por el 12º Aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, aforo estimado de 30 personas) .

PLATAFORMA 4:20 : Se concentrarán en 1. Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. y Alc. Cuauhtémoc), 2. Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc, Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez y 3. Av. Gran Canal y Circuito Interior, Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero a las 12:00. (Nota: Jornada itinerante de difusión sobre derechos cannábicos, aforo estimado de 45 personas) .

ORGANIZACIÓN POLÍTICO CULTURAL CLETA : Se concentrarán en Foro Abierto “Casa del Lago”, Bosque de Chapultepec 1a Sección, Col. San Miguel Chapultepec I Sección, Alc. Miguel Hidalgo a las 12:00. (Nota: Evento político cultural “Contra el Despojo”, aforo estimado de 40 personas) .

COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS” : Se concentrarán en Plaza Tlaxcoaque, Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc a las 12:00. (Nota: Evento “Jungle Dub”. No se descarta afectación de vialidades, aforo estimado de 100 personas) .

SOCIEDAD CIVIL : Se concentrarán en el Albergue Animal en el Ajusco, Carretera Picacho Ajusco Km. 14, Col. Ajusco, Alc. Tlalpan a las 12:00. (Nota: Exigen devolución de animales sustraídos del Refugio Franciscano A.C. No se descarta afectación a vialidades ni el apoyo de otros colectivos, aforo estimado de 90 personas) .

COLECTIVA “GLORIETA DE LAS MUJERES QUE LUCHAN” : Se concentrarán en Glorieta “La Joven de Amajac”, Av. Paseo de la Reforma y Av. Morelos, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc a las 16:30. (Nota: Conmemoración por los 12 años de desaparición de una joven. No se descarta la llegada de otras colectivas y afectación a vialidades, aforo estimado de 60 personas) .

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Se concentrarán en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez Durante el día. (Nota: Recolección de firmas en contra del Secretario General del SME, aforo estimado de 30 personas).

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