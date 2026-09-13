Mantienen Fase I de Contingencia Ambiental en la ZMVM para la mañana de este domingo.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantuvo este domingo la Fase I de Contingencia Ambiental por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), ante condiciones meteorológicas que favorecerán la concentración de contaminantes y una calidad del aire de Mala a Muy Mala durante el día .

En su actualización al corte de las 10:00 horas, la dependencia advirtió que un sistema de alta presión continuará sobre el centro del país, con viento débil, poca nubosidad hasta media tarde y temperaturas máximas cercanas a 26 grados Celsius. Ese escenario limitará la dispersión de partículas y facilitará la formación de ozono.

Revisa el estado de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. ı Foto: Cuartoscuro

Por ese motivo se mantuvo la medida ambiental y se recomendó evitar ejercicio, actividades recreativas, actos cívicos, eventos culturales y otras prácticas al aire libre entre las una y las siete de la tarde.

La advertencia cobra especial importancia para niñas y niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, además de personas con padecimientos respiratorios o cardiovasculares.

CONTINÚA LA FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO



Más información: https://t.co/ZHJnBjoRg8 pic.twitter.com/bLSFwy1Xyq — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 13, 2026

También se pidió a instituciones públicas y privadas suspender actividades exteriores dentro de ese horario, mientras que espectáculos masivos, encuentros deportivos o actos culturales previstos por la tarde deberían posponerse.

Para reducir emisiones, el organismo planteó mantener el trabajo a distancia cuando resulte posible, efectuar compras o trámites por internet y limitar viajes. Además, recomendó evitar aerosoles, pinturas, aromatizantes, impermeabilizantes y productos con solventes.

Persisten restricciones vehiculares bajo el Hoy No Circula

Durante este domingo, las restricciones vehiculares permanecerán vigentes de las 5:00 a las 10 de la noche.

Aspectos de la Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, el 26 de abril de 2026. ı Foto: David Patricio / La Razón

De esta forma, en el citado horario deberán suspender la circulación:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, terminación de placa 1, 3, 5, 7 y 9

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rosa, terminación de placa 7 u 8

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2

Mientras que están exentos los vehículos eléctricos, híbridos y los que porten hologramas 0 (Cero) y 00 (Doble Cero) vigentes.

Revisa el estado de la calidad de aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. ı Foto: Cuartoscuro

La CAMe recomendó cargar gasolina después de las seis de la tarde o antes de las diez de la mañana, revisar posibles fugas en instalaciones domésticas de gas y disminuir el consumo de combustibles dentro de las viviendas.

Autoridades ambientales de la Federación, la Ciudad de México y el Estado de México revisarán durante las próximas horas la evolución de las condiciones atmosféricas.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció un nuevo reporte para las tres de la tarde de este domingo 13 de septiembre.

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