Suben en la V. Carranza gasto en fiestas; va más que a renta de patrullas

Entre 2022 y 2025, la alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra Álvarez, ejerció hasta 39 millones 819 mil 998 pesos en festejos patrios, con aumentos anuales que elevaron el gasto 119 por ciento, mientras el presupuesto para el arrendamiento de patrullas quedó rezagado.

De acuerdo con la información entregada por el director de Recursos Financieros de la demarcación, David Elvira Martínez, vía transparencia a La Razón, la administración morenista destinó entre 6.8 y 15 millones de pesos anuales por cada celebración de 15 de septiembre.

Por ejemplo, en 2022, la alcaldía desembolsó seis millones 819 mil 999 pesos para los festejos, en los cuales los artistas principales fueron Moderatto, Caló, La Sonora Dinamita o Los Yaguarú.

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El Dato: La alcaldía Venustiano Carranza también redujo hasta en 48.5 millones de pesos el presupuesto público para la rehabilitación de mercados para el año en curso.

Un año después, la administración de Parra Álvarez desembolsó seis millones 999 mil 999 pesos para dar el Grito de Independencia en la explanada de la alcaldía, lo que representó 2.64 por ciento mayor que el año previo. Se presentaron Alejandra Guzmán, Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, entre otros cantantes de renombre.

En la siguiente celebración, el gobierno local destinó 11 millones de pesos y en 2025 la cifra aumentó a 15 millones de pesos y tocaron Caifanes, Adolescentes Orquesta y Estrellitas de Sinaloa.

Este cúmulo de gastos se realizaron a pesar de que, en el mismo periodo (2022-2025), el dinero que la alcaldía destinó para la contratación de patrullas en la zona apenas llegó a 18 millones 645 mil 956 pesos.

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Fernando Camacho, quien vive en la colonia Adolfo López Mateos, contó a este periódico que la enorme cantidad de presupuesto público que la demarcación ocupa para pagar espectáculos del Grito de Independencia es irreal, si se pondera que los habitantes del área tienen otro tipo de necesidades.

“Deja los baches, que también encuentras en cada esquina. La seguridad aquí, prácticamente no hay. Le tienes que rogar no sé a quién que te manden una patrulla porque ya se está baleando el vecino con quién sabe quién, aquí a tres o cuatro calles. Es una grosería que cada 15 y 16, gasten en eso (conciertos) cuando la gente aquí se mata diario”, cuestionó el colono.

Las cifras indican que, la actual alcaldesa, quien gobierna Venustiano Carranza desde 2021, ha privilegiado las expensas en materia de entretenimiento, por encima de otros rubros que muestran un rezago importante en lo que refiere a presupuesto público invertido.

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En contraste con lo desembolsado para las celebraciones del 15 de septiembre, la demarcación no ha destinado lo mismo, o más, en el arrendamiento de patrullas para la seguridad de la demarcación.

Ejemplo de lo anterior es que mientras en 2024 la alcaldía Venustiano Carranza gastó 11 millones de pesos para el concierto de Yandel, Inspector y Maelo Ruiz, así como otros artistas, para ese año los recursos destinados para la renta de autos de seguridad fueron de tres millones 298 mil 473 pesos. Esto fue tres veces menos que el recurso para el concierto.

Además, de acuerdo con la información obtenida vía transparencia, la demarcación capitalina informó que, en 2023, segundo año de mandato de Parra Álvarez, no se empleó ningún recurso para las patrullas.

Mientras esto ha sucedido, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que bajo el mandato de la actual edil, el índice general de delitos está casi congelado. Una muestra de esto es que Parra Álvarez recibió la alcaldía con mil 64 indagatorias mensuales por diversos delitos entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 2021, fecha en la cual inició su gestión.

Sin embargo, luego de prácticamente cinco años de aparente trabajo, esta cifra apenas tuvo una reducción de mil 30 carpetas de investigación mensuales (con corte a julio de este año), lo cual apenas refleja una reducción de 3.20 por ciento únicamente si se comparan los meses antes referidos.

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MÁS GASTOS. A pesar de que la alcaldía no ha ha dado prioridad al gasto público para contratación de patrullas u otros rubros como apoyos para la infraestructura de las escuelas en la demarcación, la gestión de Evelyn Parra Álvarez ya aprobó la contratación de Los Tigres del Norte, Maelo Ruiz y La Sonora Dinamita para este 2026.

La Razón buscó a la representación de Maelo Ruiz para consultar el costo por un concierto, y ésta refirió que saldría entre un millón de pesos y 1.2 millones de pesos por un espectáculo del cantante de “Te va a doler” de una hora y 15 minutos o hasta una hora y 30 minutos.

“Eso tendría que revisarlo en base a la fecha y, digo, el show del maestro dura una hora 15 o una hora 30 máximo. Y ya la producción, tiene mucho que ver para cuántas personas, pero eso ya se cobra aparte de la presentación del maestro”, se informó.

Por su parte, para contratar a La Sonora Dinamita, bajo un hipotético caso de una presentación para cinco mil personas, el representante de la agrupación confirmó que el costo sería de 215 mil pesos, con el cobro de la producción por separado.

“Tendría que ver con producción, tendría que hacer el scouting para las cinco mil personas, ver el espacio abierto y todo eso, pero sin producción para este evento podemos manejarlo en 215 mil pesos, que es el show de una hora y media de la Sonora Dinamita de Lucho Argaín. Con tres horas, podrían ser 285 mil pesos”, expuso uno de los representantes de la agrupación.

Cabe señalar que, estos costos podrían elevarse aún más al ponderar que, para la presentación en la explanada de la Venustiano Carranza, el público podría rebasar los 25 mil espectadores, un aspecto que no es menor al cotizar los servicios de cualquier artista. El año pasado se estima que 100 mil personas acudieron a la demarcación al concierto de Caifanes.