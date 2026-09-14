Janecarlo lleva igualdad a las aulas con 130 mil uniformes gratuitos

EL ALCALDE de la GAM, Janecarlo Lozano, entrega a un alumno su uniforme

POR SEGUNDO año consecutivo, el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso, encabezó la entrega de 130 mil vestimentas escolares para niñas y niños de la demarcación, como parte del programa Me Late mi Uniforme que llegará a 450 escuelas públicas para poner en igualdad de condiciones a los estudiantes.

Desde la Escuela Primaria Emperador Cuauhtémoc, en Cuchilla del Tesoro, el funcionario local destacó que esta política en beneficio de los alumnos de nivel básico sigue la visión social de la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, de atender las causas de la desigualdad y construir oportunidades desde la infancia.

“Aquí no se pregunta cuánto gana una familia, aquí no se preguntan ni se revisa el promedio de los niños. Aquí no se selecciona a unos sí y a unos no, aquí se apoyará a todas las niñas y niños, por igual”, afirmó en el evento.

El Tip: La semana pasada se llevó a cabo en Gustavo A. Madero el Becatón con la entrega de más de cuatro mil nuevos apoyos a estudiantes de preparatoria y licenciatura.

Lozano Reynoso sostuvo que la educación y el bienestar de las niñas y los niños deben estar por encima de cualquier condición económica.

De acuerdo con las autoridades, mediante la aplicación de esta iniciativa se beneficiará a 260 mil estudiantes de nivel básico. Éste es el primer plan en su tipo que se lleva a cabo en la historia de la demarcación.

Cada estudiante recibirá un kit completo integrado por playera, pants, chamarra y tenis, mientras que en los próximos días el programa alcanzará a niñas y niños de preescolar, primaria, secundaria y Centros de Atención Múltiple para estudiantes con discapacidad.

DECENAS de niños esperaron su turno ı Foto: Especial

El alcalde de Gustavo A. Madero además resaltó la necesidad de apoyar a los estudiantes sin importar su condición social, por ello, sostuvo, no hay estudiantes de primera o de segunda ni familias que deban demostrar carencias para acceder al beneficio, pues cualquier menor que estudie en los 450 colegios contemplados tendrá el mismo respaldo que sus compañeros.

149 mil 83 menores de 5 a 14 años vivían en la GAM en 2020

“No importa la escuela de donde vengan porque cuando un gobierno apuesta por la universalidad de los programas está construyendo igualdad real. Es invertir en el presente para garantizar el futuro”, expresó Lozano Reynoso ante decenas de estudiantes de nivel básico..Además de representar un ahorro para miles de hogares, el programa busca combatir una desigualdad que pocas veces aparece en las estadísticas, pero que puede sentirse todos los días en las aulas.

450 escuelas serán beneficiadas con los uniformes escolares

La entrega de los uniformes escolares también forma parte de una política más amplia dirigida a recuperar espacios y generar mejores condiciones para el desarrollo de las infancias mediante intervenciones en escuelas, parques, camellones y espacios recreativos.