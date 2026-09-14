Y 33 años después, CDMX vive la contingencia patria

Vista área de una ruta de Cablebús en medio de la contingencia, ayer.

Desde 1993, la víspera patria no transcurría bajo contingencia ambiental, 33 años después, el ozono volvió a marcar el 13 de septiembre en la Zona Metropolitana del Valle de México, aunque la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió la Fase I este domingo, luego de que mejoraron las condiciones de ventilación y disminuyeron las concentraciones del contaminante.

El antecedente al que remite este episodio ocurrió el 13 de septiembre de 1993, cuando la estación ENEP-Acatlán registró 257 puntos Imeca y se activó la Fase I. La medida permaneció durante 24 horas y fue levantada al día siguiente, cuando el registro bajó a 55 puntos.

Después hubo otras contingencias durante ese mes, como la del día 27 en 1997, en Tacuba, y la del 18 en 2002, en Pedregal, que, pese a haber sucedido hace 24 años, es el antecedente más reciente de una medida por ozono en el mes patrio.

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El Dato: La Ley de Cultura Cívica local sanciona con entre dos mil 463 y tres mil 519 pesos el detonar o encender cohetes, fogatas, entre otros, sin los permisos correspondientes.

La diferencia es que ahora el episodio volvió a coincidir con el 13 de septiembre, víspera de las fiestas del Grito de Independencia, fecha en la que, a pesar de la prohibición en la ciudad, muchas personas queman cohetes, lo que afecta la calidad del aire.

La contingencia activada el pasado sábado, también se convirtió en la séptima de 2026. En el año suman seis medidas por ozono y una por partículas PM2.5. Antes de septiembre se habían registrado dos episodios en enero, dos en febrero, uno en marzo y uno en abril.

La CAMe activó la Fase I el pasado sábado, después de que el ozono alcanzó 161 partes por billón (ppb) en la estación Benito Juárez y 157 ppb en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, en Coyoacán.

El organismo explicó que un sistema anticiclónico, el viento débil, la estabilidad atmosférica, la limitada ventilación y la intensa radiación solar favorecieron la acumulación del contaminante.

7 contingencias ambientales se han activado en 2026

LA PIROTECNIA. La contingencia ocurrió justo antes de las celebraciones por el Grito de Independencia, cuando aumenta el uso de fuegos artificiales en distintos puntos de la Ciudad de México.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales advierte que la pirotecnia no sólo produce ruido y luz, al detonar libera, entre otros contaminantes, monóxido de carbono y partículas PM2.5, además de compuestos y metales utilizados para generar sus colores.

Mil 463 pesos es la sanción mínima por tronar cohetes

Al respecto, La Razón informó el 9 de septiembre que comerciantes de las inmediaciones del mercado de La Merced burlaban la ley, pues, aunque no está permitido vender fuegos pirotécnicos, ellos ofrecen a la vista de todos, o algunos a escondidas, R-15, tronadores, bengalas, chifladores, entre otros objetos, a precios que van de los 15 a los 500 pesos.