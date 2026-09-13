Así fue el momento exacto de la explosión en una taquería de Álvaro Obregón | VIDEO

Revelan video del momento exacto de la explosión en la alcaldía Álvaro Obregón

Una cámara de seguridad captó el instante en que una explosión sacudió una taquería ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. El estallido ocurrió la noche del viernes 11 de septiembre y provocó daños en el establecimiento y construcciones cercanas.

El saldo del siniestro aumentó durante las horas posteriores. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó la mañana del sábado que había dos personas fallecidas y 14 lesionadas, además de señalar que las autoridades continuaban con las investigaciones para determinar las causas de la explosión.

El incidente se registró el viernes 11 de septiembre, en las inmediaciones de Avenida Alta Tensión y la calle Jacintos, en la colonia Olivar del Conde Primera Sección.

En el video se observa el tránsito habitual de vehículos segundos antes del estallido. De pronto, una llamarada aparece de manera repentina y se extiende sobre la calle, provocando que los automóviles que circulaban por el sitio se detengan.

Así se ven los daños tras la explosión en la alcaldía Álvaro Obregón ı Foto: Cuartoscuro

Después de la explosión, una densa nube de humo comienza a cubrir la vialidad. En los momentos siguientes, algunas personas se acercan al lugar mientras los cuerpos de emergencia se movilizan para atender la situación. El fuego alcanzó incluso a un automóvil que se encontraba estacionado, mientras algunos conductores frenaron ante la emergencia.

El negocio afectado, identificado como la taquería ‘La Bajadita’, sufrió un derrumbe parcial de su estructura. La detonación también ocasionó daños materiales en inmuebles ubicados en los alrededores.

Aunque los primeros informes compartidos tenían la teoría de que la explosión habría tenido su origen, presuntamente, en una falla de un cilindro de gas L.P. con capacidad de 30 kilogramos, autoridades manejaron después, que el siniestro pudo tener su origen en una acumulación de gas.

Los servicios de emergencia realizaron labores de rescate y atención a las personas lesionadas en la zona de Olivar del Conde Primera Sección. La Fiscalía capitalina mantiene las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias que provocaron la explosión.

ASÍ FUE LA EXPLOSIÓN EN MINAS DE CRISTO



Una cámara registró el momento en que una fuerte explosión estremeció la esquina de Avenida Alta Tensión y Jacintos, en Álvaro Obregón.



El flamazo ocurrió mientras varios vehículos transitaban por la zona. El saldo preliminar es de dos… pic.twitter.com/H9gX0G8mve — México Ahora (@AhoraMex) September 13, 2026

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LMCT