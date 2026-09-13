Día de Muertos: Fecha y hora de la Mega Procesión de las Catrinas 2026

Este 2026 se llevará a cabo la edición número 13 de la Mega Procesión de las Catrinas, un evento que se realiza en el Zócalo de la Ciudad de México cada año durante la temporada del Día de Muertos.
La Mega Procesión de las Catrinas comenzó el 26 de octubre del 2014, y durante este evento creado por Jessy Esquivias se contó con la presencia de 300 personas, y con el paso de los años se han ido sumando cada vez más participantes.
Este proyecto busca fortalecer y preservar la tradición del Día de Muertos en el país frente al Halloween y generar una experiencia única mediante el homenaje a la figua de la Catrina que es representativa de esta época tan importante en México.
Mega Procesión de las Catrinas 2026
Este 2026 la Mega Procesión de las Catrinas se realizará el 25 de octubre a partir de las 18:00 horas en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, y las vialidades que recorre este desfile son las siguientes:
- Avenida Juárez
- 5 de mayo
- Paseo de la Reforma
- Zócalo capitalino
Se recomienda a las personas acudir antes de que comience el desfile para poder alcanzar un espacio en algunas de las vialidades por las que realizarán el recorrido y difrutar de los maquillajes y vestuarios que se encontrarán en el lugar.
Además, desde las primeras horas del domingo 25 de octubre muchos maquillistas se encontrarán en el Ángel de la Independencia para que las personas que acudan puedan caracterizarse como una tradicional catrina.
Para las personas que asistan al evento se recomienda usar ropa y zapatos cómodos, hidratarse, comer bien, respetar las vallas de seguridad, divertirse, y disfrutar del momento que se vivirá el 25 de octubre.
Previo al inicio del recorrido se tendrá un escenario ubicado al costado del Ángel de la Independencia, y en este se presentarán de distintos artistas desde las 14:00 hasta las 20:00 horas.
En la capital se realizarán diversos eventos por la celebración del Día de Muertos, y de acuerdo con el Gobierno de la CDMX, estos son algunos de los que se tienen programados:
- Paseo Nocturno de Día de Muertos: 26 de octubre
- Mega Procesión de Catrinas: 27 de octubre
- Ofrenda Monumental en el Zócalo: 30 de octubre
- Alumbrado de Día de Muertos: 30 de octubre
- Gran Desfile de Día de Muertos: 2 de noviembre
- Festival de flores de Cempasúchil: Hasta el 3 de noviembre
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