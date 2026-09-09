Halloween The Game llega para llevar el terror a las consolas y PC

LOS FANÁTICOS del cine de terror ya pueden prepararse para ponerse en la piel de Michael Myers con el lanzamiento de Halloween: The Game, un videojuego inspirado en la icónica franquicia que busca trasladar la tensión y el suspenso de las películas al mundo interactivo.

EL TIP: EL JUEGO se estrenó en plataformas como Steam, PlayStation y Xbox el pasado 8 de septiembre.

El universo de Halloween regresa a los videojuegos con una propuesta que busca aprovechar uno de los elementos más característicos de la saga: el miedo de ser perseguido por una amenaza que parece imposible de detener. Halloween: The Game llega al público como una nueva experiencia basada en la franquicia cinematográfica, llevando a los jugadores a escenarios donde esconderse, escapar y sobrevivir serán fundamentales.

La llegada del título representa además el regreso de una propiedad de terror ampliamente reconocida al terreno de los videojuegos, un espacio en el que las franquicias cinematográficas han encontrado durante los últimos años una nueva forma de conectar con sus seguidores.

Uno de los principales atractivos del videojuego es la presencia de Michael Myers, el asesino enmascarado que se convirtió en uno de los personajes más reconocibles del cine de terror.

A diferencia de una película, donde el espectador observa cómo se desarrolla la historia, el videojuego coloca al jugador dentro de la situación.

Cada movimiento puede marcar la diferencia entre conseguir escapar o convertirse en la siguiente víctima, por lo que la tensión se convierte en uno de los elementos centrales de la experiencia.

El juego electrónico apuesta por una fórmula que combina exploración, persecuciones y supervivencia, elementos que se han convertido en algunos de los pilares del género de horror interactivo. La ambientación también tiene un papel fundamental. La franquicia Halloween ha construido buena parte de su identidad alrededor de escenarios cotidianos que pueden transformarse rápidamente en lugares amenazantes. Esta característica permite que el videojuego aproveche una de las ventajas de este formato: convertir al usuario en parte activa.

El lanzamiento de Halloween: The Game también llega en un momento en el que los juegos electrónicos de terror mantienen una fuerte presencia entre los jugadores. Títulos de supervivencia, experiencias multijugador y adaptaciones de franquicias cinematográficas han demostrado que existe un público dispuesto a regresar constantemente al género.

Para los seguidores de Halloween, el atractivo está en experimentar un universo que durante décadas ha estado ligado al cine. Para quienes descubran la franquicia a través del videojuego, representa una oportunidad para conocer a uno de los grandes iconos del terror.