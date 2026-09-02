Influencer con tu celular: gadgets que pueden convertirte en uno

CONVERTIRSE EN CREADOR de contenido ya no requiere necesariamente una cámara profesional, un estudio equipado o una computadora de alto rendimiento. Para comenzar a publicar videos en TikTok, Instagram, YouTube o cualquier otra plataforma de Internet, el dispositivo más importante probablemente ya está en tu bolsillo: el smartphone.

Sin embargo, aunque los teléfonos actuales cuentan con cámaras cada vez más capaces, hay accesorios que pueden marcar una diferencia importante en la calidad del contenido. Uno de los primeros elementos que conviene considerar al crear contenido desde el celular es la estabilidad.

Aunque los smartphones incorporan sistemas de estabilización cada vez más sofisticados, un gimbal puede llevar las tomas a otro nivel. En este terreno, DJI se ha convertido en una de las marcas más reconocidas por sus soluciones para creadores de contenido.

El Dato: La marca también cuenta con micrófonos de muy alta calidad en diversos precios, que se han convertido en los favoritos de muchos.

Un estabilizador de tres ejes permite realizar movimientos de cámara mucho más fluidos al caminar, seguir a una persona o hacer recorridos. Esto resulta especialmente útil para videos de viajes, reseñas, lifestyle, recetas o contenido para redes sociales.

Los modelos de la familia Osmo Mobile están diseñados precisamente para trabajar con smartphones y ofrecen herramientas que simplifican la grabación. Dependiendo del modelo, es posible encontrar funciones de seguimiento de sujetos, diferentes modos de captura y controles que permiten tener mayor libertad durante una grabación.

Los videos en alta resolución ocupan una cantidad considerable de almacenamiento, especialmente si se graban en 4K. A esto hay que sumar fotografías, archivos de edición, música, aplicaciones y todo el contenido que acumulamos diariamente.

Aquí entra Kingston, una marca con una amplia oferta de soluciones de almacenamiento. Una memoria externa o una unidad SSD portátil puede servir para transferir y respaldar rápidamente el material grabado. Esto resulta especialmente útil para quienes producen contenido fuera de casa y necesitan liberar espacio en el teléfono sin tener que borrar archivos importantes.

Otro enemigo del creador de contenido móvil es la batería. Grabar video, utilizar estabilización, mantener la pantalla encendida y transferir archivos puede consumir rápidamente la energía de un smartphone. Si además utilizamos el teléfono para navegar, comunicarnos y revisar redes sociales, llegar al final del día con batería puede convertirse en una misión complicada.

Ugreen cuenta con una amplia gama de accesorios para solucionar precisamente este tipo de situaciones, desde powerbanks hasta cargadores, cables y hubs. Una batería portátil permite mantener el teléfono funcionando.