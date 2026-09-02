Gamescom 2026: éstos fueron los mejores anuncios y juegos

se reveló el calendario de videojuegos para el cierre de año y del comienzo de 2027.

Gamescom volvió a convertir a Colonia, Alemania, en uno de los principales puntos de encuentro de la industria de los videojuegos. La edición 2026 reunió a más de 1,700 expositores y arrancó con una Opening Night Live cargada de tráileres, anuncios, nuevas fechas con lanzamientos y adelantos de algunos de los títulos que buscarán conquistar a los jugadores durante los próximos meses.

El evento volvió a demostrar por qué se ha convertido en una de las citas más importantes del calendario gamer. Aunque no todos los anuncios tuvieron el mismo impacto, hubo suficientes novedades para anticipar un cierre de 2026 y un comienzo de 2027 especialmente cargados de grandes producciones.

Uno de los anuncios más llamativos llegó de la mano de CD Projekt Red con The Witcher 3: Wild Hunt Remastered, una nueva versión del reconocido RPG que llegará como actualización gratuita.

El anuncio estuvo acompañado por información sobre Songs of the Past, una nueva expansión que ampliará el universo del juego. La presentación fue uno de los momentos más destacados de Opening Night Live y volvió a colocar a Geralt de Rivia entre las conversaciones de la comunidad gamer.

Otro protagonista fue Final Fantasy VII Revelation, el capítulo final de la trilogía de remakes de Final Fantasy VII.

Square Enix presentó un nuevo tráiler durante Opening Night Live, con más detalles sobre la historia y los personajes que formarán parte de esta esperada entrega. El juego tiene previsto su lanzamiento para primavera de 2027.

Xbox tuvo una presencia importante en la feria con Gears of War: E-Day.

El juego recibió un nuevo tráiler centrado principalmente en su historia y presentó más detalles sobre el conflicto que servirá como escenario para esta nueva entrega. Su lanzamiento está previsto para el 6 de octubre.

El género de terror también tuvo un espacio importante. Silent Hill: Townfall mostró un nuevo tráiler con detalles adicionales sobre su historia, personajes y enemigos. El título, desarrollado como una experiencia en primera persona, llegaría el 24 de septiembre.

No todo fueron franquicias conocidas. HoYoverse, estudio detrás de Genshin Impact, presentó Nodus Fall, un nuevo juego cooperativo de acción y fantasía que llamó la atención por su estética y propuesta visual.

Aunque todavía no cuenta con una fecha de lanzamiento definida, el proyecto se convirtió en una de las nuevas propiedades intelectuales que lograron destacar durante la presentación.

Otro de los proyectos que generó conversación fue Ananta, el RPG de acción y mundo abierto que durante su desarrollo ha sido comparado en redes sociales con una especie de “GTA de anime”. Se confirmó que llegará el 15 de enero de 2027. El nuevo tráiler mostró más elementos de su mundo abierto y de la propuesta centrada en acción y exploración.

Capcom mostró Mega Man: Dual Override, que llegará en 2027 y presentó a uno de sus nuevos Robot Masters, además de anticipar a Proto Man.

Rayman Legends Retold recibió un nuevo adelanto y confirmó su lanzamiento para el 1 de octubre. El remake incluso incorporará un nivel musical inspirado en “Macarena”, una de las sorpresas más curiosas de la presentación.

Entre los anuncios que también destacaron estuvo Metro 2039, una nueva entrega de la franquicia posapocalíptica que recibió un tráiler cinematográfico durante el evento y tiene lanzamiento previsto para febrero de 2027.

Títulos como Final Fantasy VII Revelation, Ananta, Mega Man: Dual Override, Metro 2039 y Ontos apuntan hacia 2027, lo que permite anticipar desde ahora una temporada especialmente cargada para la industria.

Al mismo tiempo, juegos como Gears of War: E-Day, Silent Hill: Townfall, Rayman Legends Retold y Path of Exile 2 tendrán la tarea de mantener el interés de los jugadores durante 2026.

Con más de 1,700 expositores, el evento alcanzó además un nuevo récord de participación. La organización informó que la Opening Night Live reunió a 5,000 asistentes presenciales, mientras millones de personas siguieron la presentación mediante transmisiones en línea.