Escuchar música mientras viajamos en transporte público, trabajamos desde una cafetería o simplemente queremos desconectarnos del mundo, puede convertirse en una experiencia completamente diferente cuando contamos con unos buenos audífonos. La cancelación activa de ruido ha dejado de ser una característica exclusiva de modelos de gama alta y actualmente existen opciones capaces de reducir considerablemente el ruido exterior mientras mantienen una reproducción de audio detallada.

Sin embargo, elegir unos audífonos no debería reducirse a buscar la mayor cantidad de horas de batería o la cancelación de ruido más potente. También es importante considerar la calidad del sonido, la comodidad, los micrófonos, la conectividad y las funciones adicionales que ofrece cada modelo.

En el mercado existen propuestas para distintos perfiles, por lo que te presentamos tres alternativas que vale la pena considerar si quieres convertir tu playlist en una experiencia mucho más inmersiva.

Música espectacular: tres audífonos con cancelación de ruido para disfrutar todo ı Foto: Especial y Magnific

Sony WH-1000XM5. Cuando se habla de audífonos con cancelación de ruido, Sony es una de las marcas que inevitablemente aparece en la conversación. El WH-1000XM5 representa una de las propuestas más completas de la compañía para quienes buscan un modelo over-ear enfocado tanto en música como en productividad.

Su principal atractivo está precisamente en la capacidad para reducir el ruido exterior. Esto resulta especialmente útil durante viajes en avión, trayectos en transporte público o sesiones de trabajo en lugares concurridos.

Música espectacular: tres audífonos con cancelación de ruido para disfrutar todo ı Foto: Especial y Magnific

RAZER BARRACUDA PRO: Es una marca estrechamente relacionada con el gaming, pero algunos de sus productos pueden funcionar mucho más allá de una partida.

Los Razer Barracuda Pro son un ejemplo de ello. Estos audífonos inalámbricos incorporan cancelación activa de ruido híbrida y permiten ajustar la intensidad de la cancelación mediante la aplicación Razer Audio. La compañía ofrece diferentes niveles para adaptar el aislamiento al entorno.

El dato: Antes de realizar una compra verifica que tipo de música te gusta más escuchar, pues eso tambien influye mucho en la mejor configuración de audífonos para ti.

También cuentan con un modo ambiente para recuperar la percepción de los sonidos externos sin necesidad de quitarse los audífonos, una función especialmente práctica cuando estás caminando, esperando un transporte o necesitas escuchar rápidamente qué ocurre alrededor.

Aunque llevan el ADN gamer de Razer, no están limitados a ese escenario. Pueden funcionar como unos audífonos versátiles para quienes quieren utilizar un mismo dispositivo durante el día.

El Tip: Los audífonos JBL Tour One M3 están disponibles en Amazon en cuatro colores diferentes: negro, latte, azul y moka.

JBL Tour One M3. JBL es otra de las marcas con una larga trayectoria en el mundo del audio y los Tour One M3 buscan llevar esa experiencia a un formato inalámbrico con cancelación activa de ruido.

Una de sus características más interesantes es la tecnología True Adaptive Noise Cancelling, que utiliza micrófonos para detectar el entorno y ajustar la cancelación de ruido en tiempo real. De acuerdo con JBL, el sistema puede adaptarse a diferentes escenarios para reducir las distracciones.

Los Tour One M3 también incorporan JBL Spatial 360, conectividad con bluetooth 5.3 y una batería anunciada de hasta 70 horas.

¿CUÁL ELEGIR? Las tres propuestas tienen enfoques diferentes.

Sony es una alternativa especialmente atractiva para quienes priorizan una experiencia premium de cancelación de ruido y quieren unos audífonos versátiles para música, viajes y trabajo.

Razer puede resultar más interesante para quienes viven entre videojuegos y música y quieren un dispositivo que pueda cubrir ambos escenarios sin tener que cambiar constantemente de audífonos.

JBL apuesta por una combinación de cancelación adaptativa, personalización del sonido, audio espacial y una autonomía amplia, por lo que puede ser una opción muy completa para quienes disfrutan experimentar con la forma en que escuchan sus canciones.

Aunque la cancelación de ruido se ha convertido en uno de los principales argumentos de venta, no debería ser el único criterio para elegir unos audífonos. La comodidad es fundamental si pensamos utilizarlos durante varias horas. También hay que considerar la duración de batería, calidad de las llamadas, facilidad de conexión, controles, aplicación complementaria y compatibilidad con nuestros dispositivos.

La elección final depende de qué aspecto sea más importante para cada persona. Si quieres máxima concentración, una buena cancelación de ruido puede ser determinante; si buscas versatilidad, conviene mirar las funciones adicionales; y si la música es la prioridad absoluta, la posibilidad de personalizar el sonido marca la diferencia.

Porque unos buenos audífonos no solamente hacen que escuches una canción: cuando la tecnología acompaña, permiten descubrir detalles, voces e instrumentos que quizá habían quedado escondidos detrás del ruido cotidiano.