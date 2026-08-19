Fotos como profesional: Aprende a usar una cámara

TE COMPARTIMOS algunas de las configuraciones que te ayudarán a tomar mejores imágenes

Cada 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Fotografía, una fecha que reconoce una actividad que pasó de ser una disciplina reservada para profesionales a convertirse en una práctica cotidiana gracias a los smartphones. Prácticamente cualquier persona lleva una cámara en el bolsillo, pero tener un buen sensor no garantiza automáticamente una buena fotografía.

Detrás de una imagen existen varios procesos que ocurren en fracciones de segundo: la luz atraviesa la lente, llega al sensor, se transforma en información digital y posteriormente el dispositivo procesa esos datos para generar la fotografía que vemos en pantalla.

ANTES de tomar una foto observa la luz. ı Foto: Pexels

Aunque existen diferencias entre cámaras profesionales, compactas y smartphones, el principio básico es similar.

La luz entra a través del objetivo o lente. Posteriormente llega al sensor, un componente compuesto por millones de pequeños elementos fotosensibles que registran la información luminosa. Esa señal se convierte en datos digitales que el procesador de imagen interpreta.

EL DATO: LA PALABRA fotografía proviene del griego clásico: ‘phos’ (que significa luz) y ‘graphê’ (que significa dibujo o escritura). Fue acuñada y popularizada por Sir John

En cámaras tradicionales, el fotógrafo tiene mayor control sobre la cantidad de luz que llega al sensor y cuánto tiempo permanece expuesto. Ese control se consigue principalmente mediante tres variables conocidas como el triángulo de exposición: apertura, velocidad de obturación e ISO.

En los últimos años, tecnologías como la Inteligencia Artificial y la fotografía computacional han cambiado la manera en que se captura y procesa una imagen. Las cámaras actuales pueden reconocer escenas y sujetos, mejorar automáticamente la exposición, reducir el ruido en fotografías nocturnas y realizar ajustes de enfoque en tiempo real.

Otra de las grandes tendencias es el desarrollo de sistemas de autofoco impulsados por IA, capaces de reconocer rostros, ojos, animales, vehículos y otros elementos de una escena para mantenerlos enfocados incluso cuando están en movimiento. A esto se suman sensores con mayor rango dinámico, estabilización de imagen más avanzada y procesadores capaces de trabajar con grandes cantidades de información en cuestión de segundos.

También comienza a ganar relevancia la incorporación de herramientas de edición y procesamiento directamente en la cámara, reduciendo la necesidad de recurrir inmediatamente a una computadora o a programas especializados.

Funciones como la eliminación inteligente de objetos, la ampliación mediante algoritmos, la reducción de ruido y la optimización de tonos de piel muestran hacia dónde se dirige la fotografía digital: equipos que no sólo capturan la escena, sino que también ayudan a interpretarla. Sin embargo, conocer conceptos básicos como exposición, composición y luz continúa siendo fundamental para aprovechar realmente estas tecnologías.

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La apertura determina qué tan grande es por la que entra la luz al objetivo. Se representa mediante números f, como f/1.8, f/2.8, f/5.6 o f/11.

Aquí existe una particularidad que suele confundir a quienes comienzan: un número f más pequeño significa una abertura más grande. Por ejemplo, f/1.8 deja entrar más luz que f/8.

Una amplia también produce una profundidad de campo menor. Esto permite conseguir ese efecto en el que una persona aparece enfocada mientras el fondo queda desenfocado, muy utilizado en retratos.

Por el contrario, entre más cerrada puede ser conveniente cuando queremos que una mayor parte aparezca enfocada; por ejemplo, en fotografías de paisajes.

La velocidad de obturación determina cuánto tiempo el sensor recibe luz.

Una velocidad rápida, como 1/1000 de segundo, puede congelar el movimiento de una persona corriendo, un automóvil o incluso una gota de agua.

Una velocidad lenta, como 1/15 de segundo, permite que entre más luz, pero aumenta el riesgo de que la fotografía salga movida si se desplazan.

Las exposiciones largas también pueden utilizarse de manera creativa. Con un trípode; por ejemplo, es posible fotografiar las luces de los automóviles durante la noche y conseguir líneas luminosas.

EL TIP: TOMAR FOTOS en la llamada “hora dorada”, que es justo después del amanecer o antes del atardecer, hace que la luz sea más suave, cálida y elimina las sombras duras.

Para las cotidianas a pulso, una velocidad suficientemente rápida suele ser una buena opción para evitar trepidadas.

El ISO determina la sensibilidad utilizada por la cámara para registrar la imagen.

Un ISO bajo, como ISO 100, suele proporcionar una fotografía más limpia y con menos ruido digital, siempre que exista suficiente iluminación.

Cuando la escena es oscura puede ser necesario incrementar el ISO a 800, 1600, 3200 o más. El problema es que cuanto más alto sea, mayor puede ser el ruido y la pérdida de detalle.

La regla práctica es sencilla: utiliza el más bajo posible que permita conseguir una exposición adecuada, pero no tengas miedo de aumentarlo cuando sea necesario. Una fotografía ligeramente ruidosa suele ser preferible a una imagen completamente oscura o movida.

Estos tres controles trabajan juntos. Si aumentas la apertura, entra más luz. Reduces la velocidad de obturación, también entra más luz. Y si incrementas el ISO, el sensor puede trabajar con una señal luminosa menor, aunque con posibles consecuencias en la calidad.

La clave está en encontrar un equilibrio. Por ejemplo, para un retrato durante el día puedes utilizar una apertura amplia, una velocidad relativamente rápida y un ISO bajo. Para un paisaje con buena iluminación puedes cerrar un poco la apertura y mantener un ISO reducido.

El Día Mundial puede ser una oportunidad para mirar más allá de los megapíxeles y las especificaciones técnicas.

Una buena fotografía no depende únicamente del sensor, el teléfono o el objetivo. La luz, el momento, la composición y la intención detrás de la imagen pueden ser mucho más importantes.