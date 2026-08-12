Back to school 2026: Gadgets que necesitas tener

El regreso a clases ya no significa únicamente estrenar mochila, libretas y plumas. Para los estudiantes de hoy, buena parte de las tareas, investigaciones, presentaciones y trabajos en equipo pasan por una pantalla, una conexión a Internet o una plataforma digital. Por eso, elegir correctamente los gadgets para la vuelta al colegio puede marcar una diferencia importante durante todo el ciclo escolar.

La buena noticia es que no es necesario comprar todos los dispositivos disponibles en el mercado. La clave está en identificar qué herramientas realmente pueden resolver las necesidades de cada estudiante y cuáles pueden convertirse simplemente en otro gasto.

El Dato: HP cuenta con impresoras de tamaño pequeño, lo cual las convierte en las favoritas en relación a economizar espacio; entre ellas se encuentra la HP OfficeJet 200.

Por ejemplo, aunque las tablets son cada vez más capaces, la laptop continúa siendo uno de los dispositivos más importantes para los estudiantes. Es especialmente útil cuando llega el momento de redactar trabajos extensos, preparar presentaciones, programar, editar fotos o utilizar programas especializados.

En este segmento, Lenovo tiene una oferta amplia que permite encontrar desde equipos compactos para llevar diariamente a clases hasta computadoras con mayor potencia para los estudiantes de algunas de las carreras que requieren software especializado.

El Tip: No existe una lista universal de compra. El equipo ideal depende de la edad, la carrera y el presupuesto.

Al momento de comprar, es importante prestar atención a la autonomía. Una computadora que pueda funcionar durante varias horas sin estar conectada a la corriente puede convertirse en una ventaja cuando se pasa buena parte del día entre salones, biblioteca y cafetería.

Perder un trabajo final por falta de espacio o por un fallo del equipo puede ser una experiencia bastante desagradable. Por eso, además del almacenamiento interno de la computadora, es recomendable contar con alguna alternativa para respaldar documentos importantes.

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Un SSD externo puede ser útil para guardar proyectos, fotografías, videos y archivos de gran tamaño. Los servicios de almacenamiento en la nube también permiten mantener copias de documentos, además de acceder a los mismos desde diferentes dispositivos.

En plena era digital podría parecer que una impresora ya no es necesaria, pero cualquier estudiante que haya tenido que entregar un proyecto pocas horas antes de la fecha límite sabe que puede convertirse en un dispositivo salvador. Trabajos, formularios, lecturas, mapas conceptuales y proyectos escolares todavía requieren documentos físicos en muchas instituciones.

Epson es una de las marcas que vale la pena considerar en esta categoría, particularmente para estudiantes y familias que necesitan imprimir con frecuencia. Sus equipos de la familia EcoTank han puesto énfasis en sistemas de tinta de alto rendimiento, una característica interesante para hogares donde la impresora se utiliza de manera constante.

HP, por su parte, ofrece una amplia variedad de impresoras orientadas al hogar y al entorno educativo, incluyendo modelos compactos para espacios pequeños y alternativas enfocadas en impresión más frecuente.

La elección debería depender del volumen de impresión. Si solamente se imprimen unas cuantas hojas al mes, probablemente no sea necesario adquirir un equipo demasiado sofisticado.

En cambio, para familias con varios estudiantes, el consumo de tinta y el costo por página se convierten en factores mucho más importantes.

El smartphone se ha convertido en otra herramienta escolar. Sirve para comunicarse con compañeros, consultar horarios, utilizar aplicaciones educativas, acceder a documentos, tomar fotografías de apuntes y hasta compartir Internet con una computadora.

Por eso, un powerbank puede ser uno de los accesorios más prácticos para llevar en la mochila. La capacidad no es el único factor que debe considerarse. También conviene revisar la potencia de salida, compatibilidad con carga rápida, número de puertos y tamaño.

Además de todos esos gadgets, unos buenos audífonos pueden servir para mucho más que escuchar música. Las clases virtuales, videollamadas, cursos en línea y contenidos educativos hacen que el audio sea una parte importante de la experiencia académica, por lo que unos audífonos con cancelación activa de ruido pueden ayudar a concentrarse cuando se estudia en espacios que tienen muchas distracciones.

Aquí también conviene considerar comodidad y autonomía. Si van a utilizarse durante varias horas, un diseño incómodo puede terminar siendo más importante que la calidad de sonido.

El regreso a clases de 2026 llega en un momento en el que la tecnología está cada vez más integrada al aprendizaje. La clave antes de abrir la cartera está en hacer una pregunta sencilla: ¿qué problema quiero solucionar? A partir de ahí será mucho más fácil decidir cuáles son los gadgets a adquirir de acuerdo a las necesidades requeridas.