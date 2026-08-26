¿Smartband o smartwatch, grandes diferencias?

Los diferentes relojes en el mercado han provocado una gran competencia.

LOS WEARABLES son una de las categorías más interesantes de la tecnología de consumo, una smartband o un smartwatch puede registrar actividad física, analizar el sueño, mostrar notificaciones y acompañar al usuario durante el día.

Con tantas opciones disponibles surge una pregunta muy común: ¿qué conviene comprar en la actualidad?

Una smartband está pensada principalmente para registrar actividad y ayudar al usuario a conocer mejor sus hábitos.

El Dato: Muchas personas que cuentan con problemas de salud suelen apoyarse de un reloj inteligente para monitorearse.

Las pulseras actuales pueden medir pasos, frecuencia cardiaca, sueño, calorías, estrés y diferentes tipos de ejercicio. Algunas también incorporan mediciones relacionadas con el oxígeno en sangre y otras funciones de bienestar, dependiendo del modelo y del mercado.

Xiaomi se ha convertido en uno de los nombres más reconocidos de esta categoría gracias a su familia Smart Band, que destaca por ofrecer muchas funciones en dispositivos compactos y accesibles.

Fitbit, por otro lado, cuenta con una larga trayectoria en el seguimiento de actividad y bienestar. Su enfoque está especialmente ligado a la recopilación de métricas y a la presentación de información que ayude al usuario a comprender sus hábitos.

Algunos de los pros de una smartband son que generalmente cuesta menos que un smartwatch, su batería puede durar varios días, es ligera y cómoda para dormir, se concentra en las funciones de actividad y bienestar, y puede ser una buena puerta de entrada al mundo de los wearables.

Mientras que los contras son que tienen una pantalla más pequeña, menos aplicaciones y funciones inteligentes, suelen tener capacidades de comunicación más limitadas y la experiencia depende en buena medida del teléfono al que esté conectada.

Por su lado, un smartwatch busca hacer algo más que registrar pasos. Dependiendo del modelo, puede permitir contestar llamadas, responder mensajes, utilizar aplicaciones, consultar mapas, controlar música, realizar pagos y acceder a diferentes servicios sin sacar el teléfono.

Apple es uno de los principales referentes de esta categoría con el Watch, especialmente para quienes utilizan iPhone. La integración entre dispositivos es uno de sus grandes atractivos.