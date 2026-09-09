IFA 2026: anuncios importantes de la feria tecnológica

La Inteligencia Artificial, los dispositivos plegables, los robots y los hogares inteligentes se convirtieron en algunos de los grandes protagonistas de IFA 2026

La Inteligencia Artificial, los dispositivos plegables, los robots y los hogares inteligentes se convirtieron en algunos de los grandes protagonistas de IFA 2026, una edición en la que las principales marcas tecnológicas mostraron cómo buscan llevar la IA más allá de las computadoras y los teléfonos.

La edición 2026 de IFA, una de las ferias de tecnología de consumo más importantes del mundo, se realizó del 4 al 8 de septiembre en Berlín, Alemania. La Inteligencia Artificial fue uno de los grandes ejes del encuentro, especialmente por la búsqueda de compañías encargadas de integrarla directamente en productos de uso cotidiano.

AMD fue la que tuvo el encargo de ofrecer la conferencia inaugural oficial de esta feria con una presentación totalmente enfocada en lo que la compañía denomina la “era de la IA personal”.

TE RECOMENDAMOS: Llega a consolas y PC Halloween The Game llega para llevar el terror a las consolas y PC

EL DATO: VARIAS de las marcas más importantes del mundo presentaron diversos avances que marcarán las innovaciones para lo que resta del último tramo del año en curso.

Jack Huynh, vicepresidente sénior y director general del grupo de Computación y Gráficos de AMD, explicó cómo la Inteligencia Artificial está modificando la relación entre las personas y sus dispositivos, con una evidente tendencia hacia herramientas más personales y capaces de actuar de manera proactiva.

El anuncio refleja una de las principales tendencias de la feria: llevar capacidades de IA directamente a las computadoras y otros dispositivos, reduciendo la dependencia de servicios externos y convirtiendo a los equipos personales en plataformas para ejecutar nuevas funciones inteligentes.

Lenovo también aprovechó IFA para presentar una nueva generación de productos bajo su estrategia de Hybrid AI. La compañía mostró soluciones dirigidas tanto al consumidor como al sector empresarial, con la intención de conectar diferentes dispositivos y utilizar la Inteligencia Artificial de manera más personalizada.

Entre sus propuestas destacó el concepto ThinkBook, una computadora con pantalla OLED capaz de expandirse horizontalmente, una muestra de cómo los fabricantes buscan modificar el diseño tradicional de las laptops.

Xiaomi, por su parte, convirtió su participación en IFA 2026 en una demostración de su estrategia Human × Car × Home, con más de 380 productos expuestos y una fuerte apuesta por conectar smartphones, automóviles y dispositivos inteligentes mediante Inteligencia Artificial.

Uno de los anuncios más relevantes fue la expansión de Mijia en Europa, la marca de Xiaomi enfocada en productos para el hogar inteligente. La compañía presentó su ecosistema como una plataforma capaz de conectar distintos dispositivos y llevar la IA desde las pantallas hacia el entorno físico.

EL TIP: EL PREMIO “Lo Mejor de IFA” al producto más destacado fue para los audífonos Anker RIC Hearing Aids Pro.

Xiaomi también mostró sus vehículos eléctricos y anticipó la expansión internacional de esta estrategia, reforzando su intención de competir no solamente en smartphones, sino en un ecosistema tecnológico mucho más amplio.

La robótica fue otra de las grandes protagonistas de IFA 2026. La zona IFA Next reu-nió alrededor de 300 expositores y puso especial atención en los robots humanoides y en aplicaciones robóticas diseñadas para acercarse a usos cotidianos.

El avance también se pudo observar en los productos para el hogar. Mova, por ejemplo, presentó nuevas generaciones de robots aspiradores, robots para cortar césped y sistemas capaces de utilizar sensores y visión artificial para adaptarse a diferentes espacios.

530 Candidaturas para 2.a edición de Pre mios a la Innovación

IFA también sirvió como escaparate para nuevos dispositivos personales. Huawei presentó en Europa nuevos productos como los WATCH GT 7 Pro, WATCH 6 Pro, MatePad Pro 12, nova 16s Pro y FreeBuds Neo, ampliando su catálogo de smartphones, tablets, relojes y audio.

Mientras tanto, otros fabricantes sorprendieron con conceptos más experimentales. Tecno mostró un smartphone prácticamente sin bordes visibles, mientras que RugOne presentó un teléfono resistente con una cámara de acción desmontable. También destacaron nuevos proyectores, audífonos y accesorios para dispositivos móviles.

En el apartado de innovación, IFA reconoció a Anker, Insta360 y LG Electronics con los principales premios de sus Innovation Awards 2026, además de distinguir productos en otras 13 categorías relacionadas con electrónica de consumo, electrodomésticos y tecnologías emergentes.

En conjunto, IFA 2026 deja una señal bastante clara: la próxima generación de tecnología no solamente busca ofrecer equipos más rápidos o potentes, sino también dispositivos capaces de entender el entorno, conectarse entre sí y automatizar cada vez más actividades.

La Inteligencia Artificial, los robots y los ecosistemas conectados parecen ser la ruta que las grandes compañías están tomando para convertir esa visión en productos que puedan llegar a los hogares durante los próximos años.