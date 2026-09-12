Escuinapa cancela desfiles cívicos escolares del 14 y 16 de septiembre como ‘medida preventiva’

Como una “medida preventiva” y en acuerdo con padres y madres de familia, el Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa, determinó cancelar los desfiles cívicos escolares previstos para el 14 y 16 de septiembre, con motivo del 216 aniversario de la Independencia de México.

Al respecto, el Ayuntamiento informó que la decisión es “estrictamente preventiva para garantizar la tranquilidad y proteger el bienestar” de niñas, niños, adolescentes y personal docente.

Los desfiles cívicos escolares contemplaban la participación de guarderías, escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, así como de los Centros de Atención Múltiple (CAM).

¿Se cancelan los festejos del 15 de septiembre en Escuinapa?

En cuanto a las actividades previstas para el 15 de septiembre, la administración del alcalde Víctor Díaz Simental informó que “continúan en valoración colegiada”, y señaló que los acuerdos al respecto “se darán a conocer oportunamente” a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.

“El gobierno Municipal reitera que el bienestar de nuestras familias y la niñez escuinapense está por encima de cualquier acto público, agradeciendo la solidaridad y respaldo de la sociedad ante esta resolución conjunta”

¿Habrá festejos por el 15 de septiembre en Sinaloa?

La gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, invitó el pasado 9 de septiembre a festejar la Independencia de México, el próximo 15 de septiembre en la explanada del Palacio de Gobierno, en Culiacán, después de dos años sin celebraciones debido al estallido de violencia en la entidad que inició el 9 de septiembre de 2024, derivado de la disputa por el control del Cártel de Sinaloa entre las facciones “Los Chapitos” y “La Mayiza” tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, el 25 de julio de ese año.

“Se trata de unir esfuerzos todos, que recuperemos nuestras calles y nuestros eventos públicos, de convivencia sana, como son las fiestas patrias”, declaró la gobernadora interina a la prensa. “Se ha hecho un buen trabajo por parte de las autoridades competentes y consideramos que hay las condiciones para que Culiacán y todo Sinaloa puedan tener sus fiestas patrias”, agregó.

El pasado 18 de agosto, la entonces gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, había anunciado que sí se llevará a cabo la ceremonia por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México en Culiacán; sin embargo, en ese momento evitó revelar qué artistas podrían participar.

¿Quién estará en Culiacán el 15 de septiembre para el Grito?

Apenas el pasado 10 de septiembre, el gobierno de Sinaloa dio a conocer la cartelera de artistas que estarán presentes para celebrar el Grito de Independencia a partir de la 18:00 horas en la explanada del Palacio de Gobierno:

Diego Castro y Alui Félix

Compañía Folclórica Sinaloense del Instituto Sinaloense de Cultura

Alex Fernández, nieto de Vicente Fernández

90’s Pop Tour: Beny Ibarra, Caló, Mercurio, Moenia, Litzy, y los exintegrantes de OV7, Ari Borovoy, Erika Sabá, y M’balía Marichal

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cehr