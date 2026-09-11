Hallan un “hospital” clandestino ligado al CJNG; liberan a 8

Fuerzas estatales y federales hallaron una finca utilizada como “hospital” clandestino del crimen organizado en Tecalitlán, Jalisco, donde fueron rescatadas ocho personas que se encontraban privadas de libertad.

De acuerdo con los informes, tras un operativo conjunto, las víctimas, todos hombres de entre 16 y 43 años, son originarios de la Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Jalisco. Las personas permanecían retenidas contra su voluntad en un inmueble acondicionado para dar atención médica y rehabilitación física a miembros heridos del grupo delictivo.

El fiscal general de Jalisco, Salvador González de los Santos, detalló en conferencia de prensa que las investigaciones iniciaron después de la desaparición, el pasado 21 de julio, de un joven de 20 años en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, secuestrado tras recibir una falsa oferta laboral.

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La autoridad informó que el joven abordó un vehículo de plataforma con dirección a un rancho, donde sería contratado; desde esa fecha, sus familiares perdieron contacto con él. González de los Santos explicó que información de inteligencia ayudó a ubicar al joven en el municipio de Tecalitlán, por lo que la Fiscalía estatal, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional (GN) y el Ejército, ejecutó un operativo de ingreso de urgencia para salvaguardar la vida del afectado; en el sitio hallaron a los otros siete.

Las personas detenidas e imágenes del lugar tras el operativo, ayer. ı Foto: Especial y Captura de video

Durante la inspección, los agentes incautaron medicamentos, aparatos de asistencia motriz, botas ortopédicas, tres pares de muletas, una báscula gramera, también marihuana, indumentaria táctica y cientos de cartuchos de alto calibre.

Durante el despliegue, las autoridades también detuvieron a cinco hombres y una mujer señalados como presuntos captores, quienes fueron imputados por trata de personas y desaparición forzada.

Las ocho personas liberadas fueron trasladadas a la Zona Metropolitana de Guadalajara para recibir la atención correspondiente y reincorporarlas con sus familias, informó la Fiscalía de Jalisco. El hallazgo de esta clínica evidencia parte de las estructuras logísticas de las células delictivas para garantizar la atención médica oculta de sus combatientes lesionados.

Si bien la Fiscalía General del estado no atribuyó este complejo a algún grupo delictivo en particular, medios locales reportaron que el centro de asistencia sanitaria forma parte de los dominios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización predominante en la región.

Las personas detenidas e imágenes del lugar tras el operativo, ayer. ı Foto: Especial y Captura de video

Medios de comunicación relacionaron el operativo con la localización, en marzo de 2025, de un centro de reclutamiento forzado en el rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que ubicó este sitio, ya denominado el Auschwitz mexicano, encontró cientos de prendas, zapatos, objetos personales y restos humanos.

La Fiscalía General de la República (FGR) determinó después que el lugar era utilizado por una organización criminal como centro de adiestramiento, aunque descartó que existan pruebas de que operara como crematorio clandestino.