Fiestas Patrias 2026: ¿quién estará en Sinaloa el 15 de septiembre para el Grito?

Acto cívico protocolario por el 215 aniversario de la Independencia en el Palacio de Gobierno de Culiacán, el 15 de septiembre de 2025.

Después de dos años sin celebraciones, Culiacán se prepara para conmemorar el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México en la explanada del Palacio de Gobierno de Sinaloa.

La ceremonia del Grito de Independencia está programada en punto de las 23:00 horas del 15 de septiembre, y estará encabezada por la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava desde el balcón principal del Palacio de Gobierno.

Se trata del regreso de los festejos patrios en la entidad, tras dos años suspendidos debido a la situación de inseguridad que inició el 9 de septiembre de 2024 por la disputa entre las facciones del Cártel de Sinaloa tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada.

El pasado 9 de septiembre, Domínguez Nava invitó a la población a festejar la Independencia de México y señaló que, existen “condiciones para que Culiacán y todo Sinaloa puedan tener sus fiestas patrias”.

“Se trata de unir esfuerzos todos, que recuperemos nuestras calles y nuestros eventos públicos, de convivencia sana, como son las fiestas patrias”, declaró la gobernadora interina a la prensa.

¿Quiénes estarán en Culiacán para el Grito de Independencia?

El pasado 10 de septiembre, el gobierno de Sinaloa presentó la cartelera, con un programa que comenzará desde las 18:00 horas del martes 15 de septiembre y se extenderá hasta las primeras horas del miércoles 16.

La jornada de conciertos gratuitos arrancará con la presentación del dueto de Diego Castro y Alui Félix. Posteriormente, el público podrá disfrutar de la participación de la Compañía Folclórica Sinaloense del Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC).

Asimismo, Alex Fernández, nieto de Vicente Fernández, ofrecerá un concierto de música regional mexicana hasta alrededor de las 22:45 horas, cuando se realizará una pausa para la ceremonia del Grito.

A las 23:00 horas, la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, encabezará el acto conmemorativo desde Palacio de Gobierno. Tras la ceremonia, se reanudarán los conciertos y se realizará un espectáculo de pirotecnia y rayos láser.

El cierre musical estará a cargo del espectáculo 90’s Pop Tour, que reúne a agrupaciones y solistas relacionados con la música popular de esa década. Entre los participantes anunciados se encuentran Beny Ibarra, Caló, Mercurio, Moenia y Litzy, además de exintegrantes de OV7, Ari Borovoy, Erika Saba y M’balia Marichal.

Se prevé que a los festejos asistan más de 20 mil personas, y que concluyan alrededor de las 02:00 de la madrugada del miércoles 16 de septiembre

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cehr