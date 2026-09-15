¿HOY 15 de septiembre abren los bancos por el Grito de Independencia?

El 15 de septiembre es un día de fiesta en México, pues se conmemora el Grito de Independencia. Este día, las calles y los hogares de México se llenan de música y se pintan de verde, blanco y rojo, pero, ¿es hábil y trabajan los bancos? Te respondemos esta duda.

Los días 15 y 16 de septiembre son los feriados más importantes para México: se celebran, respectivamente, el Grito de Independencia y el Aniversario de la Independencia de México. El primer día se acostumbra una gran fiesta en las principales plazas de la República, mientras que, el segundo, es feriado y se descansa por disposición oficial.

Grito de Independencia se conmemora el 15 de septiembre. ı Foto: Cuartoscuro

Pero, ¿cómo afecta esto a la operación de los bancos? Si no hay preparado la cena mexicana y necesitas disponer de efectivo, te contamos cómo operan los bancos estos días patrios.

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¿Abren los bancos el 15 de septiembre, día del Grito de Independencia?

Los días 15 y 16 de septiembre se conmemoran las Fiestas Patrias en México: son dos días de fiesta, pero solo uno de ellos es feriado , lo que quiere decir que la operación de bancos y centros de trabajo es diferente.

El 15 de septiembre se conmemora el Grito de Independencia, y ese día, aunque se celebran fiestas, conciertos, y el acto cívico encabezado por el o la presidenta de la República, NO es un día feriado.

Esto quiere decir que el 15 de septiembre las empresas e instituciones operan con normalidad.

Por lo tanto, TODOS los bancos e instituciones financieras trabajan con normalidad el 15 de septiembre .

Pero… ¿qué hay del 16 de septiembre? ¿Abren los bancos?

¡Aquí sí cambia! A diferencia del 15 de septiembre, el día siguiente, 16 de septiembre, SÍ es feriado oficial por el Aniversario de la Independencia de México .

Que un día sea feriado oficial significa que, oficialmente, es un día inhábil, por lo que las instituciones financieras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) permanecerán cerradas.

Así que NO podrás acudir a tu sucursal bancaria para los trámites, y si ese día correspondía un pago, se recorre al día hábil siguiente.

No obstante, sí podrás hacer uso de:

cajeros automáticos;

aplicaciones bancarias;

banca electrónica;

otros canales digitales disponibles

La atención presencial se reanuda el jueves 17 de septiembre.

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